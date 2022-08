Los docentes vuelven al paro este viernes y las próximas dos semanas

Los docentes de toda la provincia de Santa Fe votaron ayer la moción de paro por 24 horas para este viernes y otros seis días más para lo que resta del mes de agosto: martes, miércoles y jueves de la próxima semana (23.24 y 25) y el 30, 31 de este mes y el 1 de septiembre. Al mismo tiempo, los maestros de las escuelas privadas también se sumarán a estas medidas de fuerza. En tanto, los gremios que agrupan a los empleados estatales (ATE) y los médicos aglutinados en Siprus adherirán a la medida de fuerza pactada para hoy. De esta manera, los gremios endurecieron su plan de lucha ante la negativa del gobierno provincial de mejorar las condiciones salariales.

En la asamblea provincial de Amsafe, realizada durante la tarde de este jueves en la sede central de Rivadavia al 3200, los números de la pizarra indicaron que el magisterio sigue firme en su postura de proseguir el conflicto hasta que el gobierno revierta su posición de negarse a adelantar la reapertura de paritarias. La docencia santafesina, que viene realizando medidas de fuerza prácticamente durante todo agosto, viene reclamando desde hace varias semanas la reapertura de las negociaciones paritarias con la provincia y adelanto de los tramos a raíz de la pérdida del poder adquisitivo por los altos índices de inflación, que en el último gravamen de julio arrojó un 7,4% para la canasta básica. “Más de 32 mil compañeros han votado a lo largo y ancho de la provincia. Se ratificó el plan de lucha”, dijo Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE Provincial, al salir de la asamblea. “El paro tiene como objetivo que el gobierno convoque al ámbito paritario, porque es el responsable del conflicto que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras de la educación, y tiene que resolverlo”, amplió.

Luego, el sindicalista aseguró que "el gobierno tiene recursos para mejorar el salario, y tiene que tener voluntad política para convocarnos”. Y con relación a la postura inamovible del gobierno, adujo que “hay un gobierno que no tiene voluntad política y no está escuchando”. Con estas nuevas huelgas, ya sumarían 11 las jornadas de clases perdidas en un mes, recordando que los paros anteriores fueron los días 2 y 3, y 10 y 11 de agosto, con masivas movilizaciones.

De todos modos, este viernes habrá una movilización de todos los gremios en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación.

No obstante, el primero en salir a anunciar la continuidad del conflicto es Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, al terminar la asamblea del sindicato ubicado en 4 de Enero y Tucumán. Tras informar sobre los días de protesta, el gremialista indicó que “la inflación del 45% es un promedio, si consideramos alimentos, bebidas, alquileres y otros costos, estamos muy por encima de ese monto. El 46% (de aumento) recién lo vamos a recibir en septiembre, por lo que estamos unos cuantos puntos abajo. Y cuando llegue la nueva reunión por salario vamos a estar mucho más abajo aún”, argumentó Bayúgar. Y dijo que “el salario tiene que ganarle a la inflación todos los meses y no como resultado de un balance anual”.



CONTUNDENTE RESOLUCIÓN

Sobre los resultados que arrojaron la Asamblea departamental y provincial, y realizada la votación de los afiliados de cada uno de los establecimientos educativos de nuestro departamento y de toda la provincia, la Moción 1 prevaleció por amplio margen. La resolución final en el departamento Castellanos, donde se presentaron 3 propuestas, fue la siguiente:

* Moción 1: paro de 24 hs para el día 19 de agosto; paro de 72 hs. días 23, 24 y 25 de agosto con realización de acciones locales; y paro de 72 hs. los días 30, 31 y 1 de septiembre con acciones provinciales y asamblea evaluativa. Total de votos: 1.594.

* Moción 2: paro de 24 hs el día 19 de agosto; paro de 48 hs días los días 23 y 24 de agosto; y paro de 48 hs. los días 31 de agosto y 1 de septiembre con asistencia a los lugares de trabajo y asamblea evaluativa. Total de votos: 83.

* Moción 3: paro de 48 hs. los días 23 y 24 de agosto con acciones locales y regionales; de no haber convocatoria, paro de 72 hs. los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, con acciones provinciales y asamblea evaluativa. Total de votos: 202. Hubo un total de 1.890 votantes con 11 abstenciones.

Plenario Provincial: Sobre un total de 32.084 votantes, 19.664 optaron por la moción de paro de 24 hs, 72 hs Y 72 hs; 9.833 optaron por la moción de paro de 48 hs, 72 hs; 2.447 lo hicieron por otras mociones, hubo 45 abstenciones y 95 votos en blanco. De esta manera, se resolvió dar continuidad al plan de lucha con paro de 24 hs. el día 19/08, paro de 72 hs los días 23-24-25/08 y otro paro de 72 hs los días 30-31/08 y 01/09.



EL GOBIERNO, FIRME

Mientras tanto, el Gobierno provincial ratificó una vez más esta semana su posición frente al conflicto: discutir salarios recién en septiembre, según estaba previsto en el acuerdo estipulado con los gremios a principio de año. Hasta acá pareciera que es la postura que terminará primando, a pesar de la pulseada de paros de los sindicatos, dado que al mes de agosto le queda escasa semana y media para terminar. El propio gobernador Omar Perotti ratificó este miércoles en Venado Tuerto que la discusión se reiniciará en septiembre. “Nadie quiere un paro, ni los trabajadores hacerlo, ni los docentes recibirlo. Se entiende que estamos en un momento complicado y se entiende la pérdida del poder adquisitivo”, había dicho el mandatario en esa ciudad del sur provincial. No obstante, “en el diálogo que tuvimos a principios de año acordamos que en septiembre nos volveríamos a sentar a revisar los salarios y es lo que vamos a hacer, cumplir con la palabra, además del pago de los dos tramos que quedan pendientes del 8 por ciento para los meses de agosto y septiembre”, dijo en la ocasión.



EL RESTO

Cabe señalar que este jueves se llevó adelante la primera jornada del paro de estatales y profesionales de la salud. La protesta se extenderá hasta este viernes inclusive. Desde ATE insisten en solicitar a la Provincia la apertura del diálogo, y adelantaron ayer que de no ser así continuarán con el plan de lucha la semana próxima.