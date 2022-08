Los primeros indicios generaron sorpresas

En el ensayo futbolístico de la Crema, en el posible once titular no estuvieron Marco Borgnino y Jonás Aguirre

El plantel de Atlético de Rafaela entrenó ayer por la mañana en el predio "Tito Bartomioli" de cara al encuentro que disputará el lunes a las 19 en Villa Crespo frente a Atlanta, por la 30ª fecha de la Primera Nacional, con el arbitraje de Sebastián Zunino. A las órdenes del técnico Ezequiel Medrán, hubo una sesión futbolística entre los posibles titulares ante la reserva de la Liga Rafaelina.

En dicho ensayo, el DT introdujo en el once inicial a Mauro Albertengo y a Gonzalo Lencina (entrenó a la par luego de diez días) como delanteros, en lugar de Claudio Bieler (suspendido por haber llegado al límite de cinco amarillas) y Alex Luna, tomando como referencia el equipo que viene de caer ante Estudiantes de Caseros. Otra variante estuvo en la mitad de la cancha, con el ingreso de Ayrton Portillo por Marco Borgnino, siendo el resto de la formación fue la misma que jugó frente al conjunto dirigido por Walter Otta, a excepción de Nahuel Pezzini que atajó porque está siendo preservado Julio Salvá.

No obstante, eso no quiere decir que el equipo que saltó al entrenamiento (Galetto, Fontanini, Osores y Torres; Portillo, Soloa, Nicolás Aguirre y Funes; Lencina y Albertengo) sea el que juegue ante los Bohemios. Además de la hipotética variante de Borgnino, también genera cierta sorpresa hasta el momento el no regreso de Jonás Aguirre, que ya cumplió la fecha de suspensión por amonestaciones. Ambos futbolistas se encuentran disponibles desde lo físico.

Hoy a las 9.30 el entrenamiento será en el estadio Monumental, y luego el plantel quedará concentrado en el predio María.



JUEGA SANTAMARINA

Este viernes ya se presentará uno de los rivales directos de la Crema en la lucha por mantener la categoría. Tras quedar libre en la jornada pasada, Santamarina de Tandil visitará a Estudiantes de Caseros. Será desde las 15.30 con arbitraje de Franco Acita. El elenco tandilense cierra la tabla junto a Sacachispas con 24 puntos, uno menos que Flandria y Tristán Suárez, y con dos menos que Atlético, que reúne 26 puntos.