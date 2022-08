Mañana no habrá clases en las escuelas de la Provincia

Con el voto de 32.084 docentes, la Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió esta tarde profundizar el plan de lucha en reclamo de un aumento salarial y de la convocatoria de las paritarias, que comenzará con un paro de 24 horas este viernes y continuará con una medida de fuerza de 72 horas entre el martes y jueves de la próxima semana. Además, este viernes habrá una movilización conjunta en la ciudad de Santa Fe con otros sindicatos docentes y de empleados estatales que se encuentran de paro para fortalecer el reclamo a las autoridades del Gobierno provincial, que hasta ahora rechazan los planteos.

En concreto, los docentes decidieron:

-La continuidad y profundización del plan de lucha provincial

-Paro de 24 horas el día viernes 19/08 con acciones locales

-Paro de 72 hs los días 23-24-25/08 con movilización provincial en unidad con otros sindicatos.

-Paro de 72 hs los días 30-31/08 y 01/09 con acciones locales.

-Articulación de unidad con otros sindicatos de docentes y estatales.

Asimismo, el gremio de los docentes de escuelas públicas de la Provincia de Santa Fe plantearon sus exigencias:

-Urgente convocatoria a paritarias.

-Adelantamiento de los tramos de aumento y nueva recomposición salarial para activos y jubilados.

-Apertura de la discusión sobre extensión horaria en resguardo de los derechos de los y las trabajadoras, no a la modificación unilateral de nuestras condiciones de trabajo, boleto gratuito, problemáticas de los diferentes niveles y modalidades y creación de cargos.

-Defensa de la educación de adultos, no a los cierres de cargos y reformas inconsultas en C.A.E.B.A. y Primarias de Adultos.

-Defensa de la EEMPA y los cargos docentes, no a los cambios en el diseño curricular, exigimos espacios de debate.

-No a la reforma inconsulta del Nivel Secundario.

-Urgente publicación del cronograma completo de titularización Secundaria.

-Asignación de Funciones a los Equipos Territoriales de Convivencia.

-Dejar sin efecto las destitularizaciones y apertura de inscripciones al EEMPA 1330.

-Creación de cargos y horas cátedras para todos los niveles y modalidades.

-Urgente actualización de las partidas de comedor y copa de leche, pago de los meses adeudados y que se realicen en tiempo y forma.

-Urgente solución a los problemas de funcionamiento de IAPOS, no al cobro de plus, no al pedido desmedido de bonos, no al cupo en las atenciones.

-Aumento de las asignaciones familiares.

-Defensa de nuestra Caja de jubilaciones.

-Eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Porque el salario no es ganancia.