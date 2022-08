Celebración de las Patronales

TACURAL. - Desde la Comuna local se difundió un parte relativo a realizaciones concretadas en el marco de los festejos patronales.

En tal sentido se hizo saber que el pasado domingo 14 de agosto ocasión en la que altos funcionarios de nación y provincia visitaran y acompañaran al presidente comunal Adrián Sola. En la oportunidad se hicieron presente el diputado nacional Roberto Mirabella, el senador provincial Alcides Calvo, la directora de Economía Circular del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático Saida Caula, sub administrador de Vialidad Provincial Daniel Ricotti, Jefe Distrito 7mo. delegación Santa Fe de Vialidad Nacional Fabio Sánchez, director Provincial de la Caja de Pensiones Sociales 5110 Jose Rosetto, Sub Jefe de la Regional 5ta. De Rafaela Sub Director Víctor Rivero, Jefe de Agrupación de Orden Público Juan Domínguez, Jefe de Sub Comisaría 3 de Tacural Luciano Roldán, Presidentes Comunales de la región, presidente Club Deportivo Tacural Lorena Ballari Agrupación Gaucha El Zorzal, Directoras de los 3 establecimientos educativos de la localidad, Representantes de Instituciones Intermedias, Integrantes de la Comisión Comunal.

En Tacural en lo que va del año se inauguraron una cantidad importante de obras, entre ellas la iluminación y remodelación de la avenida 9 de Julio, realizada en su totalidad con el programa de Argentina Hace, también la avenida 25 de Mayo, esto con el plan de obras menores, se puso en valor esta arteria y fue remodelada íntegramente de norte y al sur, lugar casi olvidado de nuestro suelo este último sector. También se trabajó en defensa del canal sur – oeste, más de 230 luminarias de led iluminan nuestro pueblo con un esfuerzo por el respeto de la ecología y cuidado del medio ambiente, además de brindar seguridad a nuestros vecinos.

Estamos con la obra de cloacas en un 85 % de la obra terminada que dará a nuestros vecinos y nuestro suelo otra nota importante de ecología y comodidad.

Debemos recordar que esta gestión está realizando la construcción de 14 cuadras de cordón cuneta en la zona sur este de nuestro pueblo y se avanza con la construcción de 5 viviendas en lote propios.

También Sola en su discurso nombró a la puesta en marcha la zona industrial y de servicios a la vera de la ruta nacional 34 y que consta de 14 lotes de grandes dimensiones y también hizo referencia a nuestro flamante efector de salud y el gran avance de la obra del punto violeta.

Se compró un camión Ford cargo modelo 2010, que equipado con una compactadora de residuos marca ombú proveniente del ministerio de ambiente y cambio climático, con una inversión de 11.000.000 de pesos.

Que el programa Caminos de la Ruralidad está en marcha en toda la provincia, y que nuestro pueblo fue el iniciador del mismo.

En nuestra plaza redonda quedó inaugurada una estación solar que brindará agua caliente, agua fría y la posibilidad de cargar los teléfonos móviles. También proveniente del ministerio de ambiente y cambio climático.

Posteriormente la comitiva se trasladó a las instalaciones del Club Deportivo Tacural donde más de 560 personas pudieron disfrutar de tradicional fiesta de los ravioles.