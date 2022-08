Ya se produce el Mercedes de calle con motor de F1

Casi cinco años después del debut del Mercedes-AMG Project One, llegó el momento tan esperado: la marca alemana comenzó la producción de las únicas 275 unidades que existirán del impresionante auto de calle con motor de Fórmula 1. Cada uno de los ejemplares será fabricado a mano en dieciséis estaciones de ensamblaje y prueba de la planta de Coventry, Reino Unido. El detalle: están todos vendidos por un valor de 2,7 millones de euros.

El trabajo comienza con el monocasco de fibra de carbono y la fabricación del exterior de fibra de carbono del súper auto híbrido. Luego, los especialistas se aseguran de que todos y cada uno de los paneles encajen y que el tejido de fibra de carbono sea perfecto.

Una vez que todo está a la altura de los meticulosos estándares de la marca, los paneles exteriores se desmontan y se pintan a mano según las especificaciones de cada cliente. En un paso siguiente, Mercedes ensambla la carrocería en blanco y el tren motriz avanzado derivado de la Fórmula 1. Todos los trenes motrices, con el V6 turboalimentado de 1.6 litros y los cuatro motores eléctricos, se prueban individualmente en caliente en bancos de pruebas en las instalaciones de alto rendimiento de Mercedes-AMG en Brixworth, el mismo lugar donde se fabrican los trenes motrices de F1.

Una vez que se construya cada AMG One, Mercedes probará todos los modos de conducción en un dinamómetro rodante, antes de someter cada unidad a una prueba de ruido, vibración y aspereza. También se realiza un test de lluvia monzónica antes de llevar el vehículo a una cabina de luces para una inspección visual final y pruebas de funcionamiento técnico. Luego, cada auto se lleva a un campo de pruebas cercano donde un conductor evaluará cada unidad.

Por último, el deportivo se transportará a la sede de Mercedes-AMG en Affalterbach, Alemania, donde se realizará la entrega al cliente.

El Mercedes-AMG One se ve casi idéntico al concept car de 2017. Conserva la toma de aire del techo integrada dentro de la aleta central, las rejillas activas en los guardabarros delanteros, las puertas que se abren hacia arriba y el alerón trasero activo.

La parte trasera se rediseñó ligeramente con un labio más prominente sobre las luces traseras LED y algunos retoques en el difusor que alberga los tubos de escape triples inspirados en la F1. Otros cambios incluyen las cubiertas del motor removibles de fibra de carbono, con grandes tomas de aire, y los espejos retrovisores más grandes.

Los cambios más evidentes tienen que ver con la nueva llantas de aluminio forjado de 10 radios con una cubierta aerodinámica de fibra de carbono. Esas ruedas están diseñadas exclusivamente para el One.

La aerodinámica activa controlada hidráulicamente se puede configurar en tres modos diferentes: “Highway”, para uso general con las aletas cerradas, las aletas delanteras extendidas y el alerón trasero retraído; “Track”, que ofrece hasta cinco veces más carga aerodinámica gracias a las aletas delanteras plegadas, las aletas abiertas, el alerón trasero completamente extendido y la suspensión rebajada 37 mm delante y 30 mm detrás; y “Race DRS”, que reduce la carga aerodinámica en un 20 por ciento con solo tocar un botón para que pueda realizar sobrepasos con facilidad. Esta función se desactiva automáticamente cuando el conductor pisa los frenos o se detecta una aceleración lateral.

El sistema de propulsión híbrido con una potencia combinada de 1049 caballos de potencia comprende un motor de combustión interna y cuatro motores eléctricos. El V6 de 1.6 litros montado en el medio con un turbo eléctrico, cuatro árboles de levas a la cabeza, un límite de revoluciones de 11.000 rpm e inyección directa proviene del monoplaza F1 de Mercedes. Solo el motor a combustión produce 566 caballos de potencia, que es una cifra inmensa para un motor de tan poca capacidad.

En cuanto a los motores eléctricos, hay uno montado en el cigüeñal que aporta 161 CV, otro integrado en el turbocompresor que aporta 121 CV y motores gemelos en el eje delantero que producen un combinado de 322 CV.

AMG afirma que la respuesta del V6 híbrido es significativamente más rápida que en un V8 de aspiración natural, con el turbo eléctrico que permite un par más alto a bajas revoluciones.

El eje trasero del deportivo es híbrido con una nueva caja de cambios manual automatizada de siete velocidades que integra un diferencial autoblocante, mientras que el eje delantero está propulsado exclusivamente por dos motores eléctricos.

El sistema de tracción total completamente variable AMG Performance 4Matic+ y la vectorización de par en el eje delantero proporcionan la mejor tracción posible, asegura Mercedes.

Además, los motores eléctricos delanteros permiten una recuperación de energía de hasta el 80 por ciento durante la desaceleración, lo que ayuda a cargar la batería de iones de litio de alto rendimiento, que cuenta con un sistema de enfriamiento directo.

La batería tiene una capacidad de 8,4 kWh y permite una autonomía eléctrica de 18,1 km, mientras que se puede cargar con el cargador integrado de a bordo de 3,7 kW.



EQUIPAMIENTO

Y CAPACIDADES

El conductor tiene acceso a seis modos de conducción: Race Safe (prioriza los motores eléctricos), Race (funcionamiento híbrido que conserva toda la autonomía eléctrica), EV (modo totalmente eléctrico de cero emisiones), Race Plus (híbrido, aerodinámica activa, chasis rebajado con ajuste firme), Strat 2 (máxima potencia y la configuración de chasis más agresiva, solo apta para la pista de carreras) e Individual (ajustes personalizados).

La función Race Start permite una aceleración de 0-200 km/h en 7 segundos. En cuanto a la velocidad máxima, está limitada electrónicamente a 352 km/h.

Las ruedas están calzadas con neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 hechos a medida que tienen 285/35 ZR19 en la parte delantera y 335/30 ZR20 en la trasera. El sistema de frenos de compuesto cerámico de fibra de carbono AMG consta de discos delanteros de 398 mm con pinzas de seis pistones y discos traseros de 380 mm con pinzas de cuatro pistones. Los cuatro discos están ventilados internamente y perforados.

Las comodidades de la bestia incluyen dos puertos USB, dos pantallas independientes de 10 pulgadas para el grupo de instrumentos digitales y la pantalla táctil central, ventilaciones climáticas y un espejo retrovisor digital que muestra imágenes en tiempo real de la MirrorCam ya que no hay parabrisas trasero. (Fuente TN Autos)