Cocco: “tenemos que adelantarnos a una problemática (salarial) que se va a venir”

Encabezado por el Secretario General de SEOM, Darío Cocco, y su Comisión Directiva, participaron del evento el Intendente de Rafaela (Luis Castellano), Esperanza (Ana Meiners) y San Vicente (Gonzalo Aira) y los Presidentes de 45 Comunas de los Departamentos Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal de la Provincia de Santa Fe.

Hubo apoyo de todos los presentes a esta instancia de encuentro, y a su turno cada administrador subrayó el objetivo de generar un ámbito de diálogo permanente, donde compartir las distintas realidades que atraviesan los trabajadores y trabajadoras en los tres departamentos que integran la región de Seom y establecer bases de trabajo conjunto.

Sin perjuicio del ámbito paritario que prevalece a nivel provincial, todos los concurrentes coincidieron en la urgencia de establecer un espacio con fuerte impronta regional, donde discutir materias específicas relacionadas a las necesidades, recursos, idiosincrasia e identidad de esta zona de representación.

En este sentido, en los próximos días comenzarán las reuniones permanentes en torno a diferentes ejes de trabajo que se han determinado.

En sus palabras de apertura, Darío Cocco agradeció la gran convocatoria y destacó que “lo que proponemos es generar una mesa de debate donde abordar las problemáticas nuestras y de las ciudades y pueblos a los cuales representamos.

Antes, en contacto con la prensa, el titular del Seom señaló: “esto no es nuevo, lo venimos promoviendo desde hace tiempo y a partir de acá tenemos que generar ejes de trabajo para anticiparnos a las problemáticas que tenemos hoy los trabajadores”.



QUE EL CONFLICTO

NO NOS SUPERE

“En este momento tan complejo y de crisis, quienes lo sufren con más fuerza son los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo, y entendemos que la única puerta de salida es la construcción del diálogo, en el marco del respecto y con nuestra idiosincrasia para buscarle la solución a esta problemática y estamos convencidos que desde ese lugar podemos adelantarnos a los conflictos que puedan llegar a venir”, dijo confiado Cocco.

Con relación a las diferentes posibilidades financieras de las y cómo se puede compatibilizar esta situación, el sindicalista respondió: “sabemos que la situación económica de una comuna pequeña no es la misma que la de una ciudad, ni los recursos, pero también sabemos que el trabajador no puede ser quien tenga que sostener o sustentar la problemática económica que tiene de esa comuna o municipio. Entendemos que el trabajador es el brazo ejecutor de las políticas que fijan los Ejecutivos y deben estar bien económicamente para poder hacerlo. La situación que hoy atraviesan es difícil, pero buscando el acuerdo y el consenso podemos llegar a una solución antes que el conflicto nos supere”.

Y advirtió: Hay que buscar una salida antes de que ocurra. Si llegamos a ese momento donde la inflación supera el salario y el acuerdo paritario terminará en conflicto ya no tendremos manera de resolverlo. No queremos llegar a una situación en que la única herramienta que nos quede sea el paro”.

De todas maneras, fue sincero al asegurar que la puja por la recomposición salarial “va a venir y en este ajuste que va a tener que hacer Argentina, obligadamente, el trabajador va a sufrir parte del mismo y creemos que la única manera es adelantar y trabajar para construir política que nos saquen de los conflictos”.



BUENA RELACIÓN

Enseguida descartó que Seom se ponga en la vereda de enfrente de la Festram con esta postura al sostener: "es todo lo contrario”.

“Sabemos -comentó- que Festram está apostando al diálogo, al trabajo. Si podemos traccionar esta iniciativa en este territorio tan grande que tenemos, con tres Departamentos, 45 comunas, 3 municipalidades y más de 3.000 trabajadores es una posibilidad que también puede tener la Federación para seguir estos pasos y que se el camino para resolver los conflictos a nivel provincial. Entendemos que esto debe ser copiado, no tomado como un conflicto”.

La Opinión le consultó a Cocco sobre la relación del Seom con Festram y fue tajante al indicar: “Seom tiene muy buena relación, no estamos perteneciendo al Consejo Directivo nada más, pero estamos dentro, respetamos las políticas de Festram, pero como institución de primer grado, tenemos total independencia de determinación, tanto de políticas como de acciones gremiales y eso es lo que estamos haciendo: construyendo acciones y diálogos que permitan ser replicados a nivel provincial



FINITOS

Por su parte, el Intendente Castellano definió al encuentro como “trascendental” y apuntó que “es parte de la discusión por las autonomías de Municipios y Comunas, y una parte tiene que ver con la discusión de salarios, no en el marco de la Festram sino de discusiones regionales mucho más emparentadas con la realidad que tiene cada comuna que es diferente a otras y también con relación a las ciudades”

Con Darío (Cocco) lo hemos hablado muchas veces y este año tuvimos un primer resultado que fue poder acordar sin hacer ningún tipo de medidas de fuerza”. Esto muestra claramente que cuando hay diálogo que tiene que ver con realidades regionales y federales eso se puede lograr.

Respecto del margen que tiene el Municipio para estirar su política salarial hasta fin de año, el mandatario aseveró: “es finito, bien finito como todos con sus cuentas. Hoy, hay que ser muy austero y tener mucho cuidado”.



NO SALIR DEL

MARCO PARITARIO

Gonzalo Ayra (Juntos por el Cambio), Intendente de San Vicente, se mostró igualmente complacido al observar que “tantos dirigentes y representantes estemos dialogando y eso no es común, así que hay que reconocerlo y debo reconocer algo, haciendo un poco de historia, yo vengo de una comuna que era muy compleja, con paros, falta de pagos de sueldos y donde la entrada de Darío Cocco en persona, que tuvo la amabilidad, en aquel momento, de decir ‘bueno, empecemos a trabajar con seriedad tanto el ejecutivo como los empleadores”.

“En ese tiempo se gestó una muy buena situación en cuanto a los diálogos, que creo que se sigue dando, que es respetuoso, que es ameno, realmente hay muchos compañeros que están a gusto en ese sentido. Lo que sí voy a decir, porque realmente lo siento y lo he dicho públicamente, es que no tenemos que llegar a salir fuera de una paritaria porque después, lamentablemente, va a valer todo, entonces cuando nosotros no podamos cumplir una paritaria, vamos a decir lo mismo “antes tuvimos que salir de una paritaria arreglada, consensuada en mesa de diálogo y los vecinos son los que tienen que pagar esa dificultad, entonces tengamos esa fortaleza, que realmente sé que la tienen, territorial, en este sentido de toma de decisiones sin tener que actuar según lo que dice FESTRAM”.



HAY PREDISPOSICIÓN

“Venimos con muchas ganas de escuchar y de dialogar porque hay una situación indudablemente compleja. Entonces este encuentro tiene que ver con eso: cómo desde el sindicato junto con Municipios y Comunas se puede avanzar”, expresó el titular comunal de Susana, Alejandro Ambort (Socialista)y admitió que si bien la localidad tiene chances de hacer frente a un incremento salarial antes de fin de año, dejó claro que “no se puede pensar en cuestiones que sean imposibles de cumplir y terminan complicando las finanzas de las comunidades, pero hay predisposición para acompañar en la medida de lo posible”.



TRABAJADORES

DIVIDIDOS

Ana Meiners (PJ), Intendenta de Esperanza, adhirió a los dicho por Castellano con respecto a la autonomía de las localidades y planteó el complejo caso de su Municipio al que definió como “emblemático” porque “conviven tres sectores: la parte mayoritaria que es el Seom, APM y otra gran porción de empleados que no tienen afiliación. Es mi deseo, y fue siempre, desde que comencé la gestión en el 2008 que realmente haya un solo gremio fuerte pensado para la defensa de los derechos del trabajador, como uno entiende y como nuestro partido necesita. Pero los intereses políticos a veces se cruzan y no precisamente tienen que tener todos una alineación política afín a quien esté gobernando, cada uno tiene la libertad de poder ejercer su ideología y su trabajo así que espero que sigan trabajando como hasta ahora y cobrando los beneficios para los trabajadores”.