"Estoy entusiasmado con seguir", afirmó Castellano sobre una eventual reelección

El intendente municipal, Luis Castellano, no descartó la posibilidad de ir por un nuevo mandato en las elecciones del 2023, lo que despejaría la oferta de precandidatos del oficialismo en la que figuran varios integrantes del gabinete. "Estoy entusiasmado con seguir, me apasiona lo que hago", subrayó con un tono convincente sobre sus objetivos para el próximo año. El titular del Ejecutivo también habló de la inseguridad, de los desafíos de gestionar en un contexto de incertidumbre económica (y política) signado por la inflación y la crisis cambiaria, y de las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la ciudad y la región.

"Hasta el 10 de diciembre de 2023 soy intendente de Rafaela. Pero estoy entusiasmado con seguir. Me apasiona lo que hago, me gusta mucho este proceso de transformación de la ciudad que estamos llevando adelante, no nos va a alcanzar el año y medio que nos queda de gestión para terminar lo que nos habíamos propuesto. necesitamos un poco más de tiempo más allá de que estamos trabajando con mucha fuerza junto a todo el equipo", sostuvo Castellano en una entrevista con el programa La Última Pregunta que se emite por el Next Tv de Rafaela. De todos modos, consideró que la definición debe esperar: "Lo decidiremos con la familia, con el equipo, con el espacio político. Me siento con ganas, miro para el futuro y me gusta lo que hago". Y si bien puntualizó que "siempre hay que pensar en el recambio", aclaró que "la coyuntura política marca cuándo es el momento".

En principio, en el marco del calendario electoral que evalúa el gobernador, Omar Perotti, las elecciones primarias se efectuarían entre abril y mayo del próximo año y las generales en junio, por lo que en febrero se produciría el cierre de listas, esto es en seis meses.

"El 10 de diciembre cumpliré 11 años como intendente en forma consecutiva. Parece que fuese ayer que asumí. El tiempo pasa volando. La dinámica diaria de la gestión y en un país como la Argentina no te hace dar cuenta de la velocidad con la que pasa el tiempo", sostuvo. "Cada 4 años hay que revalidar los pergaminos, es como ir a un examen, hay que rendir cuentas de lo que se hizo y además entender la proyección de futuro, es decir lo que se propone hacer hacia adelante. Es una clave en especial en una ciudad como Rafaela que siempre apuesta al crecimiento y al desarrollo", agregó.

En 2019, en el inicio de tercera gestión al frente de la Intendencia, Castellano destacó como positivo tener el Gobierno municipal alineado políticamente con la Provincia y la Nación. Consultado si en casi tres años de mandato las cosas resultaron como esperaba, expresó que "sí, aunque con la interrupción de la pandemia se lentificaron los proyectos y las obras". En tal sentido, sostuvo que "ahora estamos con un respaldo importante tanto de la gestión del gobernador Omar Perotti como del gobierno nacional en obras trascendentales para Rafaela y también para la región, como la Autopista de la 34, el gasoducto, el acueducto, el Hospital regional, la consolidación del área industrial con obras de infraestructura, cloacas con más redes domiciliarias y el nuevo módulo de la planta depuradora". "Esto se desarrolla hoy a velocidad crucero, que creíamos podíamos tener desde el 2020, pero la pandemia obligó a redefinir prioridades, con la salud y el trabajo en el centro", añadió.

De todos modos, admitió que hay contratiempos como la inflación y la crisis económica. "Gestionar con esta coyuntura de incertidumbre tiene una enorme complejidad. Sobre todo cuando tenés un nivel de actividad como tiene Rafaela, con tantas obras en marcha, compras de equipamiento y maquinarias. Aparecen los problemas cuando los proveedores no se presentan a las licitaciones por la faltas de precios, lo que retrasa la ejecución de los trabajos de infraestructura. Esto en lo relativo al sector público, pero cualquier empresario de la ciudad podrá contar las mismas vicisitudes del sector privado", expresó Castellano. No obstante, optó por ver el vaso medio lleno al considerar que "estamos acostumbrados a gestionar de esta forma en este país, y eso no impide que sigamos pensando y siguiendo para adelante".

Con relación al proyecto para refuncionalizar el complejo de los ex Almacenes Ripamonti, que fue expropiado por el Gobierno provincial y cedido al Municipio, Castellano reconoció que "los pliegos son muy complejos para avanzar hacia la licitación". "Una vez que se eligió el anteproyecto ganador del concurso, hay que transformarlo en proyecto y luego elaborar los pliegos, que tienen que contemplar la estructura de conservación y muchos detalles de arquitectura. Entre septiembre y octubre van a estar los pliegos terminados para llamar a licitación. Es una decisión del Gobernador de llevar adelante la obra y nuestra también", explicó. "Junto a la remodelación de los canteros del bulevar Santa Fe, junto con avenida Mitre, el Centro Metropolitano La Estación, y la transformación de la plaza van a conformar un área central totalmente renovada", se entusiasmó.

Una de las iniciativas demoradas tiene que ver con la reparación de las veredas del bulevar Santa Fe, sobre lo cual indicó que "hay avances, hay intenciones por parte de los frentistas y comerciantes de pagar mediante contribución por mejoras, ahora están viendo como están quedando los canteros, y están conformes con eso, porque las veredas van a ser iguales". Sin embargo, evitó una definición.

Y en relación a los problemas de consenso que surgieron con el cambio de sentido de circulación de un tramo de avenida Italia o el proyecto del jardín de infantes en barrio Belgrano, Castellano dijo que "los procesos de cambio siempre contemplan discusiones, el conflicto es parte del proceso de cambio, hay que tratar de suavizarlo y diálogo mediante buscar consenso, el acuerdo total nunca se alcanza, pero debe prevalecer el interés general".

En cuanto a la obra de desagües de Calle Tucumán, el Intendente sostuvo que "debería terminar entre febrero y marzo del año que viene, la parte más complicada ya se ejecutó". Y sobre el proyecto de la Provincia para ensanchar Ruta 70 entre Bella Italia y Rafaela, dijo que "aún tiene que adjudicarse, se licitó en Esperanza y se debe esperar, veo toda la intención del Gobernador en poder llevarla a cabo".

Por otra parte, en torno a la ampliación de las redes domiciliarias de gas, el titular del Ejecutivo destacó que "se avanza con micro obras como en barrio Pizzurno, hay pedidos de vecinos de Villa Aero Club y Villa Los Alamos, por lo que si Litoral Gas nos da la factibilidad, avanzamos por sectores junto a los beneficiarios".

Ante la pregunta si hace autocrítica de la gestión, admitió que hay varios temas pendientes. "Errores hay un montón. Me centraría en los desafíos en los que no pudimos dar la respuesta que los rafaelinos merecen. El tránsito es uno de ellos, hago mi autocrítica con respecto al tránsito, un tema difícil porque combina varias razones. El transporte público está mejor, pero necesita dar un salto. Nos falta profundizar la estructura de ciclovías y ciclocarriles, que eso también ayudaría. Hay un paquete grande de acciones que tiene que ver con la movilidad y que siento que tengo una deuda. Tenemos que trabajar mucho en esto. El Concejo lo marca siempre, armamos en conjunto un Observatorio Vial por una propuesta de Alejandra Sagardoy, concejal de la oposición. Es un tema en el que todos tenemos que aportar, pero siento una deuda con la ciudad", se sinceró.

Por último, Castellano calificó como "buena" la relación que mantiene con la oposición en el Concejo, que es mayoría. Y en relación al proyecto que impulsa el bloque de Juntos por el Cambio para que el Ejecutivo remita mensualmente un exhaustivo informe sobre compras de bienes y servicios a distintos proveedores, consideró que "está muy bien, todo lo que sea información que aporte a la transparencia y al manejo de las cuentas públicas siempre es bienvenido".