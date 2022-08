Municipio y CCIRR buscan mejorar la seguridad vial

El secretario de Gobierno y Participación del Municipio, Jorge Muriel, expuso ayer los ejes de la campaña de seguridad vial "¿Quién Pierde?" ante los integrantes de la Comisión de Política Laboral del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

El motivo de este encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la entidad gremial, fue comenzar a desarrollar acciones en conjunto de modo que se pueda trabajar en la prevención de los accidentes de tránsito como un factor más dentro de las empresas, en lo que respecta a la salud de los trabajadores.

Participaron de esta mesa de diálogo los referentes de Recursos Humanos de las empresas socias del CCIRR. A todos ellos, el funcionario municipal les compartió los resultados del Observatorio Vial que se presentó en el mes de junio al Concejo Municipal.

El mismo fue desarrollado por alumnos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y se utiliza como una herramienta fundamental a la hora de delinear políticas en materia de tránsito para Rafaela.

“Entendemos que si bien hemos firmado convenios con muchas empresas, esta es la forma de poder llegar a más instituciones para continuar generando un debate con nuevos proyectos de que beneficien no solo a los trabajadores de las empresas sino a toda la sociedad”, afirmó Muriel.

Además, agradeció a la institución por haber respondido a la solicitud para avanzar en este trabajo conjunto y adelantó que “el Centro Comercial se comprometió, por su parte, a reunir las mediciones realizadas por las propias empresas. Esto demuestra que las instituciones elaboran evidencia para tomar decisiones y no lo hacen solo por su propia percepción”.



REDUCIR ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

A su turno, la responsable de Comunicación Institucional del CCIRR, Romina Denardi, contó que en la comisión se tratan “temas vinculados al capital humano desde la capacitación, beneficios, las problemáticas que se presentan en torno a la contratación, la litigiosidad, y demás temas”.

En este marco, “tratamos de involucrarnos con diferentes actores de la sociedad y el Estado para avanzar en políticas conjuntas que nos permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las empresas y las instituciones”.

En esta oportunidad, “nos propusieron trabajar junto al equipo de Jorge Muriel para avanzar en una mesa de trabajo que involucre a la Secretaría como a las empresas y, particularmente, a la Comisión, para reducir la cantidad de accidentes que se producen in itinere. Esto apunta a la salud del trabajador, más allá de las implicancias que puede llegar a tener en el normal desenvolvimiento de las empresas”.

Denardi habló de la importancia de focalizarse en la salud y bienestar de los empleados con acciones que generen conciencia sobre “el uso del casco, mantener una velocidad prudente, respetar las señales de tránsito”.

Cerró su declaración señalando que “a esto apuntamos y tenemos muchas expectativas respecto de lo que se pueda lograr porque estamos convencidos que el trabajo tiene que ser en conjunto y las acciones que se planifican, se conversan y consensuan siempre llegan más lejos”.