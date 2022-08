Ganó Sportivo, empató Atlético

En la noche de ayer se puso en marcha la octava fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En San Vicente, Sportivo Norte superó 2-1 a Brown con goles de Hernán Jara, a los 12m PT y a los 21m PT. Para el local descontó César Berazateghi, a los 18m del ST.

En reserva fue 3-2 para el ‘Verde’.

En el otro adelanto, Atlético de Rafaela visitó a Argentino Vila y terminaron repartiendo puntos. El final fue 2 a 2. El local se había puesto arriba en el marcador por intermedio de Nicolás Dondo (15m PT), la ‘Crema’ lo dio vuelta con tantos de Alejo Ceccherini (25m PT) y Tomás Androetto (37m PT). En el complemento lo volvió a empatar Juan Velázquez (15m ST). En Reserva ganó Atlético 4 a 0.



JUEVES 18/08: 21.30hs Unión de Sunchales vs Deportivo Ramona (Silvio Ruíz). VIERNES 19/08: 21.00hs Deportivo Tacural vs Ben Hur, 21.30hs Atlético María Juana vs Bochófilo Bochazo. DOMINGO 21/08: 15.30hs Deportivo Aldao vs Ferrocarril del Estado, Unión de Sunchales vs Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs Talleres María Juana; 16.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad, 9 de Julio vs Peñarol.



LAS POSICIONES: Ben Hur 17, puntos; 9 de Julio 14; Ramona 13; Sportivo Norte 13; Ferro 12; Atlético de Rafaela 12; Dep. Tacural 12; Libertad 11; Arg. Quilmes 11; Brown 11; Peñarol 10; Unión 8; Dep. Aldao 8; Arg. de Vila 8; Atlético (MJ) 6; Florida de Clucellas 5; Bochazo 5; Talleres (MJ) 4.