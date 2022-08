Colón despidió a Rondina y se ilusiona con Domínguez

Rondina debutó el 16 de julio con un empate sin goles ante Gimnasia y Esgrima La Plata y en total dirigió siete partidos, de los cuales ganó uno (Sarmiento de Junín), empató cuatro (ante el "Lobo", Aldosivi de Mar del Plata, Newell´s Old Boys de Rosario y Arsenal) y perdió dos (Independiente y Central Córdoba).

El equipo santafesino será dirigido el sábado ante Tigre por Adrián Marini, técnico de la división Reserva, quien entre el despido de Julio Falcioni y la llegada de Rondina estuvo en el banco en forma interina ante Vélez Sarsfield, con un triunfo y una buena actuación.

Voceros de la entidad indicaron que ayer hubo un llamado de parte del presidente José Vignatti a Eduardo Domínguez. El ex entrenador no le habría cerrado las puertas a un eventual regreso, pero que se negó a hablar en firme mientras hubiera un colega trabajando.

Domínguez tuvo dos pasos exitosos por el club santafesino, en especial el segundo, cuando lo llevó a obtener la Copa de la Liga Profesional el 4 de junio de 2021 al vencer en la final a Racing Club (3-0) en el estadio San Juan del Bicentenario.

En cuanto a la salida de Rondina, ambas partes llegaron de común acuerdo a la rescisión del contrato que lo vinculaba hasta diciembre del año que viene, en una reunión en la que se trataron detalles relativos a la cuestión económica.