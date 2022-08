Pichetto habló de un "reclamo disimulado"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El líder del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, pidió a la CGT que reconozca que la movilización al Congreso Nacional "es una marcha contra este Gobierno, que ha empobrecido a todos los trabajadores y ha deteriorado el poder adquisitivo. Les gusta hacer cosas para tratar de aparecer".

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) afirmó que "las bases (obreras) tienen un deterioro en su poder adquisitivo: un obrero metalúrgico está cerca de un planero".

"Es un reclamo disimulado contra el Gobierno", insistió el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en 2019.

Al respecto, el rionegrino llamó a "terminar con la política del plan social, porque no es tolerable, no es sostenible" el esquema y en cambio pidió "generar condiciones económicas, modelos impositivos y laborales viables".

Al referirse a la quita de subsidios en los servicios de electricidad, gas y agua, Pichetto señaló que "implica una política de sinceramiento en la Economía, un camino que el Gobierno debía emprender para deshacer un sistema de subsidios totalmente irresponsable".

"Cuando terminó el ciclo de Mauricio Macri el porcentaje de un subsidio era el 20 por ciento. Se había hecho un esfuerzo muy importante de actualización de tarifas. Si se hubiera continuado con esta política de mantenerlo medianamente actualizado, el impacto hoy no sería tan grande", manifestó.

De todos modos, reconoció que "lo peor es que llega en un momento de pérdida de poder adquisitivo".

"Al tarifazo le cambiaron el nombre. Va a ser un ajuste tarifario importante. Este es el camino, va a ser difícil, pero indudablemente es lo que hay que hacer", finalizó el líder del Peronismo Republicano.