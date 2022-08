Unión goleó a los juveniles de Atlético

En uno de los duelos que restaban de la octava fecha del Oficial de Básquet de primera división de la ARB, Unión de Sunchales se impuso este miércoles ante Atlético de Rafaela por 107 a 51. Los parciales en la Fortaleza del Bicho fueron: 36 a 14, 59 a 23 y 93 a 40.

La Crema jugó este partido prácticamente sin jugadores mayores y esto explica en gran parte el abultadísimo resultado, más allá del muy buen rendimiento del Bicho Verde. Juan Cipolatti con 17 puntos, Joaquín Gariboldi con 16 y Borda Bossana con 13, fueron los goleadores locales. En Atlético, Mateo Gribaudo y Gastón Schneider fueron los más destacados en ofensiva con 10 tantos cada uno.

Las posiciones quedaron así: Libertad 14 puntos; Unión 13; Independiente y Atlético 11; 9 de Julio 10; Ben Hur 9; Quilmes 7; y Peñarol 6.

Recordemos que el Tribunal de Penas de la ARB tiene pendiente la resolución de la no presentación de Atlético tras el fallo del Tribunal de Alzada de la Federación, y también por el partido no jugado entre Peñarol y Quilmes por falta de documentación del local.

La próxima fecha se jugará entre el viernes 19 y el miércoles 24, con esta programación: viernes 21.30, Ben Hur vs. 9 de Julio (Ariel Aicardi y Brian Padilla); martes 21.30 Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes (Marcos Macagno y Guillermo Theler) y Libertad vs. Atlético (Gonzalo Ponce y Brian Padilla); miércoles 21.30 Peñarol vs. Independiente (Ariel Aicardi y Maximiliano Merlo).