Argentina planifica dos amistosos en fecha FIFA

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Selección argentina tiene para disputar dos partidos amistosos en los Estados Unidos, con miras al Mundial de Qatar 2022 y luego de conocerse la suspensión definitiva del choque frente a Brasil, pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los adversarios serían Costa Rica y Corea del Sur, pero aún resta la confirmación oficial por parte de la AFA.

A menos de 100 días para la cita mundialista, Lionel Scaloni quiere ultimar detalles para el armado de la lista de buena fe de jugadores paras la máxima cita futbolística.

Luego de conocerse la suspensión del encuentro frente a Brasil, dado a que la confederación del país y la AFA decidieron no llevarlo a cabo, Scaloni decidió afrontar dos cotejos de preparación previos a Qatar 2022.

Por ese motivo, el objetivo es que se midan con dos conjuntos participantes del próximo campeonato mundialista.

En la gira que comenzará el 19 de septiembre, la Argentina se enfrentaría a Costa Rica, en Miami, y a Corea del Sur, en Nueva York, el 20 y el 26 de septiembre, respectivamente.

Esta será la última instancia en la cual el entrenador tendrá contacto directo con los jugadores y podrá probarlos dentro del campo de juego.

La única duda para la gira será el defensor Cristian "Cuti" Romero , que aqueja una lesión luego del encuentro entre Tottenham y Chelsea, por la Premier League, que le demandará por lo menos entre tres o cuatro semanas de recuperación.



SE LESIONÓ EL

CUTI ROMERO

La Premier League se puso en marcha y varios jugadores son seguidos de cerca por Lionel Scaloni pensando en el Mundial de Qatar, sin embargo la reciente lesión de Cristian Romero preocupa al entrenador de la Selección Argentina.

El jugador del Tottenham tuvo un gran arranque de temporada con niveles altísimos ante Southampton y Chelsea. Sin embargo ayer se encendieron las alarmas en el conjunto inglés al conocerse que Romero sufrió una lesión muscular que lo tendrá afuera de las canchas entre tres o cuatro semanas.

El ex Belgrano de Córdoba continúa consolidándose en el equipo del italiano Antonio Conte. El argentino no pidió el cambio ante Chelsea y completó los 90 minutos, lo que es casi seguro es que no estará a disposición del entrenador para los encuentros ante Nottingham Forest, West Ham y Fullham.

Romero llegaría a la fecha FIFA previa al Mundial, lo que preocupa mucho es la seguidilla de lesiones que sufrió el argentino en tan poco tiempo y temen, tanto en Chelsea como en la Selección Argentina, que en la continuidad de la temporada vuelva a sentirse de la lesión y quede descartado del Mundial.

Cuti tuvo un 2021 regular en el cual su físico no le pasó factura, sin embargo, el 2022 no le juega una buena pasada y en ocho meses paró en tres oportunidades por lesiones que lo han dejado fuera del equipo y la reciente lesión rompió la tranquilidad en el seleccionado argentino.