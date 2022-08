Lo que queda en la lucha por no descender

El torneo de la Primera Nacional ingresa en su etapa más apasionante. Se viene la recta final donde se definirá todo. El ascenso directo, donde Belgrano sembró dudas en las últimas presentaciones y tanto Instituto como San Martín de Tucumán se animan a soñar con poder arrebatarle al ‘Pirata’ esa posición de privilegio que mantiene desde prácticamente todo el campeonato. Luego aparecen unos cuantos equipos involucrados en la pelea por entrar al reducido. Del segundo al decimotercer puesto cualquier cosa puede pasar. Y por último, la lucha más caliente: la de los equipos que quieren evitar el descenso.

En ese grupo se encuentra Atlético de Rafaela y tanto para la ‘Crema’ como para los otros ocho equipos se vienen 8 fechas calientes donde se definirá quiénes continuarán en la Primera Nacional y los dos que descenderán a la Primera División B o Federal A, según corresponda su afiliación a AFA.

¿Cómo está la pelea? Por ahora, Santamarina, Sacachispas y Tristán Suárez aparecen en el fondo con 24 puntos pero ahí nomás vienen Flandria (25) y Atlético de Rafaela (26). Un escalón más arriba llegan Villa Dálmine y Nueva Chicago, con 27. Con 28 puntos están Alvarado y Temperley.

Quedan ocho capítulos que sin dudas serán tremendos y fecha a fecha podrá cambiar la ‘suerte’ de cada uno de estos elencos. Si al final del torneo terminan igualados con la misma cantidad de puntos, dos equipos, deberán jugar un desempate a las 72 hs (en cancha neutral) para definir la posición. Si el empate involucra a más de dos elencos habrá petit-torneo entre los involucrados, también en escenario neutral.



Conocé lo que le queda a cada uno:



-Temperley (28): Quilmes (L), Ind. Rivadavia (V), Ferro (L), Mitre (SdE) (V), Sacachispas (L), Instituto (V), Agropecuario (L), Tristán Suárez (V).

-Alvarado (28): Libre, Almagro (V), Chicago (L), Dep. Maipú (V), Quilmes (L), Ind. Rivadavia (V), Ferro (L), Mitre (SdE) V).

-Nueva Chicago (27): Dep. Madryn (V), Estudiantes RC (L), Alvarado (V), Almagro (L), Libre, Dep. Maipú (V), Quilmes (L), Ind. Rivadavia (V).

-Villa Dálmine (27): Sacachispas (L), Instituto (V), Agropecuario (L), Tristán Suárez (V), San Martín (T) (L), Def. de Belgrano (V), Brown (A) (L), Chacarita (V).

-Atlético de Rafaela (26): Atlanta (V), San Martín SJ (L), Chaco For Ever (V), San Telmo (L), Gimnasia Mza (V), All Boys (L), Güemes (SdE) (V), Riestra (L).

-Flandria (25): Ind. Rivadavia (L), Ferro (V), Mire (SdE) (L), Sacachispas (V), Instituto (L), Agropecuario (V), Tristán Suárez (L), San Martín (T) (V).

-Tristán Suárez (24): Güemes (SdE) (V), Riestra (L), Belgrano (V), Villa Dálmine (L), Alte. Brown (V), Gimnasia (J) (L), Flandria (V), Temperley (L).

-Sacachispas (24): Villa Dálmine (V), Alte. Brown (L), Gimnasia J (V), Flandria (L), Temperley (V), Morón (L), Dep. Madryn (V), Estudiantes RC (L).

-Santamarina (24): Estudiantes BA (V), Atlanta (L), San Martín SJ (V), Chaco For Ever (L), San Telmo (V), Gimnasia Mza. (L), All Boys (V), Güemes (SdE) (L).