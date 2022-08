Con sólo siete horas de diferencia chocó dos veces

Un hecho verdaderamente curioso se dio en esta ciudad en las últimas horas, al observarse que una misma persona de 22 años, domiciliado en barrio Amancay, y llamado Santiago T., fue protagonista de dos choques distintos, durante el mismo día -a la tarde y a la noche-, con dos vehículos también distintos.

En el primer caso, informado por este Diario en la edición de ayer bajo el título «Choque múltiple en la ruta 34, sin heridos», se mencionaba que a las 16.10 del martes Santiago T. conducía una camioneta Toyota Hilux con la cual colisionó contra otra camioneta y un automóvil; y en el hecho ocurrido esa misma noche -a las 23.20 del martes- y publicado en la edición de hoy, conduciendo un automóvil Volkswagen Suran, la persona de referencia embistió un auto estacionado en barrio Los Nogales.

Con sólo 7 horas de diferencia, Santiago T. apareció dos veces en la sección Policiales de este Diario, como protagonista de dos siniestros viales distintos durante la misma jornada, lo cual no puede menos que llamar la atención de propios y extraños.



EMBISTIO UN AUTO

ESTACIONADO

A las 23.20 de la noche del martes, se tuvo conocimiento sobre que en la esquina que conforman calles Casabella y J. P. López en barrio Los Nogales, se produjo un accidente de tránsito.

De este hecho, en el cual afortunadamente no se registraron personas lesionadas, fueron partes un automóvil Volkswagen Suran, conducido también por Santiago T. de 22 años, domiciliado en barrio Amancay; y por la otra parte un vehículo Ford Escort que estaba estacionado, del cual es propietario Francisco A. de 60 años, domiciliado en calle Casabella.

Agentes de la Guardia Urbana (GUR) controlaron la documentación, no detectando irregularidades, por lo que se intercambiaron los datos y se retiraron del lugar.



UNA MUJER EBRIA

Y A CONTRAMANO

En el primer minuto de ayer miércoles, desde un móvil de la Guardia Urbana (GUR) se observó a un automóvil Peugeot 206, partir desde calle Gobernador Crespo -barrio Villa Rosas-, para luego doblar hacia el norte en contramano por calle Santa Rosa.

La unidad de la GUR intentó detenerlo, y su conductora -de sexo femenino- hizo caso omiso, esquivó el móvil y se dio a la fuga, para poco después detenerse en la primera cuadra de calle Acuña.

En esa instancia la conductora del Peugeot fue identificada, tratándose de Graciela Rita O., de 55 años, domiciliada en la localidad de Santa Clara de Saguier.

Finalmente se hizo presente en el lugar un móvil policial y de Protección Vial y Comunitaria, quienes realizaron un test de alcoholemia a la conductora, arrojando como resultado el mismo 1,14 g/l de alcohol en sangre, muy superior al 0.5 g/l permitido, por lo que labraron un acta y retuvieron el vehículo.



CHOQUE DE AUTO

Y DE UN MINIBUS

A las 10:30 de la jornada de ayer, un siniestro vial donde se vieron involucrados un automóvil particular y un minibus municipal, tuvo desarrollo en la esquina que conforman bulevar Roca y calle Hermana Fortunata -barrio Malvinas Argentinas-.

Según adelantó La Opinión online, inspectores de la Guardia Urbana (GUR) comprobaron la participación del minibus conducido por Maximiliano Benavídez, de 33 años de edad, y un automóvil en el que se movilizaba Agustín Eier, de 22 años. En la oportunidad, no se registraron lesionados.