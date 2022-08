"Desde el año pasado peleamos siempre arriba"

Fue una tarde de rugby con todos los condimentos, la vivida el pasado sábado en el predio de la Ruta 70. Si bien el resultado final no alcanzó para sellar el bicampeonato de segunda división, a partir del triunfo también logrado por Los Caranchos ante Jockey de Venado Tuerto, para CRAR fue una ratificación que se está por el buen camino de cara al objetivo principal que será a partir de ahora la Reclasificación, donde estará en juego el premio mayor como el ascenso al nivel principal del TRL.

Luego del partido que el Círculo Rafaelino le ganó a Logaritmo por 24 a 23 dialogamos con Quique López Durando, que como sus dirigidos y compañeros del staff técnico quedó con la sensación agridulce de un triunfo que no alcanzó por muy poco. «La ambición y el objetivo era campeonar, necesitábamos el punto bonus hoy, estuvimos muy imprecisos, tuvimos un primer tiempo no bien jugado, y luego nos faltó fineza en algunos detalles para definir el partido con bonus y lograr el campeonato», describió el Head Coach en cuanto a la producción de su escuadra.

Profundizando un poco el análisis, acotó que «Físicamente estábamos bien, los jugadores dieron todo, nada que reprochar en ese sentido. Nos faltó precisión y paciencia necesaria para definirlo».

Después de una nueva ventana vendrá el objetivo trascendente en cuanto a lo deportivo, que es la Reclasificación. Por eso manifestó que «luego de un par de días de descanso arrancamos otra vez para lograr un ascenso. Tenemos equipo, desde el año pasado que peleamos arriba todo lo que jugamos, así que hay equipo para pelear un ascenso», finalizó para demostrar las nuevas expectativas hacia el tramo decisivo de la temporada.



LOS PROTAGONISTAS

En la Reclasificación A jugarán todos contra todos a una rueda y los participantes serán: del torneo de Segunda División Los Caranchos, CRAR, Jockey de Venado Tuerto, Logaritmo y Alma Juniors. De Primera lo harán Rowing, Universitario de Rosario y Provincial de Rosario.