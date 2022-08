Hockey: CRAR disputa el Regional NEA Sub 16

Desde el jueves 18 al domingo 21 de agosto se disputará en Esperanza y Humboldt el Campeonato Regional NEA Sub 16, en el cual participará CRAR de nuestra ciudad en representación de la FOSH, organizadora del certamen. El representativo de nuestra ciudad estará compartiendo la zona con Ranqueles, Hípico de Concordia y Boca Unidos de Corrientes.

El jueves 18 a las 12 enfrentarán a Ranqueles en Esperanza, el viernes 19 a las 9 con Boca Unidos en Humboldt y cerrarán la etapa clasificatoria el mismo día a las 15 ante Hípico, también en Humboldt. Dependiendo de los resultados seguirá la actividad en el resto de ese fin de semana.

En la otra zona estarán Banco de Santa Fe, Guaraní Antonio Franco, GER y Paraná Rowing. Los primeros dos de cada grupo, clasificarán a semifinales y los que se posicionen terceros y cuartos irán del quinto al octavo puesto.

El plantel que será dirigido por Pamela Dominguez está integrado por estas jugadoras:Julieta Fernandez, Eliana Trindade, Martina Mainero, Alma Mondino, Juliana Caccia, Ernestina Podio, Paula Albrecht, Emilia Audisio, Maitena Dubas, Sara Basso, Luisina Urbina, Sharon Leiva, Morena Hernandez, Martina Pastore, Ángeles Aguirre, Lola Pronotti, Martina Abona, Clara García, Maitena Kestler y Maia Reynoso.



SIN ACTIVIDAD EN REGION RAFAELA

Del Regional NEA Sub 16 participan árbitros de la FOSH y aprovechando dicho evento para realizar una capacitación arbitral que será brindada por el Coordinador de árbitros del NEA Gerardo Mazzaferro, no habrá actividades deportivas en las regiones Rafaela y Centro con el objeto de que los árbitros pertenecientes a las mismas asistan a la capacitación antes mencionada.

En el Regional calificará un arbitro de la Federación, Gisela Herrera y será parte del plantel arbitral Andrés Carrel.



CAPACITACION

El lunes 15 se realizó en las instalaciones de CRAR una jornada del Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Hockey, el cual abarcó a los seleccionados de damas Sub 14 y Sub 16 de la Federación del Oeste Santafesino.

La Clínica estuvo a cargo de Diego Serio, quien a la vez es entrenador en Jockey de Rosario, siendo Coordinadores los entrenadores de la FOSH, Adrián Kieffer y Miguel «Champy» Dominino. Cabe mencionar que también hubo una charla para entrenadores de los clubes de la Federación.