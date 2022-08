Accidente y solidaridad en pleno Panamericano

(Por Darío Gutiérrez). - Tras finalizar su participación con la selección argentina en el Panamericano de ciclismo de pista en Lima, Natalia Vera destacó el agradecimiento a su compañera Abril Capdevila por el gesto de prestarle su bicicleta, luego de haber quedado inutilizada la propia en el segundo día de actividad en el velódromo de La Videna, tras una caída con la campeona olímpica Kelsey Mitchell en los matchs de velocidad.

En diálogo con esta web, la oriunda de Beltrán radicada en Rafaela explicó que “en la caída con Kelsey se me quebró la bici en la parte de atrás y no pude seguir utilizándola, así que con la bici prestada pude terminar no solamente ese día sino los siguientes, ya que mi compañera no tenía más participación. De lo contrario, a mí se me terminaba el campeonato enseguida”.

Pese a las dificultades, Natalia pudo ser sexta en los 500 metros, de lo más auspicioso del torneo en lo personal, aclarando que “iba incómoda, porque naturalmente no era mi bici. Pero después de la caída lo que más quería era competir y terminar”.

Natalia, junto con Yoel Vargas y el entrenador Daniel Capella, marcaron nuevamente la presencia del Club Ciclista de Rafaela dentro del equipo argentino que compitió en la capital peruana. Recordemos que el seleccionado estuvo concentrado, realizando entrenamientos en la semana previa al viaje, en las instalaciones de la institución rafaelina.

De todos modos, el lamento sigue estando porque “esa bici me había costado mucho dinero comprarla y hacía solamente 15 días que la tenía. Lloré dos días…”.

En un calendario bastante apretado para lo que resta del año, donde ahora asoman los Juegos Odesur de Asunción en octubre, sin dudas que urge para la pedalista poder tener una nueva bicicleta para encarar esa competencia. Justamente Vera comentó una anécdota que "a una integrante de la delegación canadiense se le había dañado una rueda, y decidieron terminar de romperla y reemplazarla inmediatamente por otra. Para ellos es muy fácil, en cambio nosotros no podemos darnos ese lujo porque tenemos que hacer frente nosotros mismos a las erogaciones de las bicicletas".

En otra de las participaciones en el Panamericano, integró el team de la velocidad olímpica junto a Milagros Sanabria y Valentina Luna, obteniendo la quinta posición, y también fue octava en keirin.