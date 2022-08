Buscan que no se repita lo de Termas

La definición que tuvo la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo marcó sin dudas un precedente, que la CDA del Automóvil Club Argentino no pasó por alto y que rápidamente actuó para que ello no se repita. La imagen de Leonel Pernía y Facundo Chapur levantando para no ganar, y en consecuencia no cargar kilos, fue muy fuerte, lo que podría haber generado un accidente, de hecho Sebastián Gómez los esquivó cortando pista para no impactarlos.

“Los Comisarios los sancionaron y luego citamos a la Comisión Directiva e intercambiamos ideas para que no vuelva a pasar, si pasa un accidente es un desastre”, sostuvo Carlos García Remohí al sitio Campeones, quien resaltó que se vienen duras sanciones si se repite algo similar.

“Los comisarios tienen instrucciones de cómo actuar, además se hará una reunión de pilotos exclusiva para tratar el tema. Se sancionará muy fuerte”, manifestó el directivo. Además puso énfasis en que “las categorías de turismo en el mundo han usado los kilos como un método de equiparación, el problemas no son los kilos, el problema es como actuaron los pilotos para evitarlos en el TN”.

Esto toma mayor dimensión en la previa de la octava fecha del calendario, que será el fin de semana en San Nicolás.