Alberto Fernández dijo que "nos estamos recuperando"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Con la Ciudad de Buenos Aires plagada de delegaciones de la CGT, CTA y partidos de izquierda movilizadas, el presidente Alberto Fernández visitó La Rioja, donde aseguró que la Argentina "se está recuperando, creciendo y avanzando".

Lo hizo junto al gobernador Ricardo Quintela, en el acto en conmemoración a los 172 años del fallecimiento de José de San Martín.

Durante su emotivo discurso, que le valió algunas lágrimas al rememorar a su padre, el mandatario destacó la figura del Libertador de la Argentina, Chile y Perú, y rememoró a Juana Azurduy, Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, a quien le adjudicó tan solo cuarenta años de vida, en lugar de cincuenta.

"Allí están las estrellas que debemos mirar para construir la Argentina, para dar algo y para brindarse por la Argentina que nos están mostrando todos estos enormes personajes. No hace falta abrazarse al poder, hace falta dar todo por la Argentina. Y es lo que debemos hacer. También en este tiempo", pidió el jefe de Estado, al tiempo que cuestionó la muerte de los grandes héroes en el exilio.

Además, subrayó: "En este tiempo ingrato que nos toca vivir, tras la enorme desgracia de una pandemia y la guerra en Ucrania, los movimientos militares que se ven en el mar de China, donde todo el mundo se inquieta, la economía se conmueve y todos perdemos un poco la paz, es donde más fuerte debemos ser y donde más deben inspirarnos personajes como San Martín".

Asimismo, celebró pasar el 17 de agosto en el Norte Grande y reafirmó su compromiso con la región. Además, señaló como desafíos "seguir haciendo crecer a la Argentina, en libertad, en democracia, hacer que la Justicia Social reine y que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo".

"Debemos desarrollar a la Argentina en otros términos de igualdad. Ustedes saben el amor que siento por La Rioja, es un amor heredado, pero me hace muy feliz estar hoy recordando a San Martín en La Rioja, tan cerca de Chilecito, donde nació mi viejo", sostuvo, entre lágrimas.

En la misma línea, el jefe de Estado aseguró que "si San Martín viviese" le encomendaría como misión "generar más igualdad, más autonomía, más independencia, más justicia social. Es muy lindo y quiero poner de relieve que el norte argentino tiene aquí una oportunidad. Tengo un compromiso con el Norte Grande que no voy a claudicar, necesito que tenga las mismas oportunidades que el resto del país", ponderó.

"Un momento parecido vivían, donde los nuestros se sentían desanimados... tenían que pelear al ejército realista español que había derrotado al ejército de Napoleón, parecía muy desigual esta pelea. Crean que estas bayonetas no cortan ni ensartan, vamos a desengañarlos. Si nos faltan dinero y uniformes vamos a pelear desnudos como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, lo demás no importa nada ", concluyó.