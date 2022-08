La violencia en el fútbol

La pelea por ganar la calle se transforma a través de movilizaciones para reclamar esto o lo otro acerca a la sociedad argentina a una zona peligrosa de extrema conflictividad que, con una chispa, puede derivar en violencia explícita o física. Las organizaciones sindicales y los movimientos sociales de distinta extracción política parecen involucrarse en una pulseada de poder por dominar la calle, con todo lo que eso implica por los significados que dispara.Se instala o se profundiza un clima de intolerancia y de confrontación permanente en un país que atraviesa un momento de adversidad, con los ingresos de trabajadores registrados, no registrados, jubilados o beneficiarios de planes sociales devaluados por una inflación indomable. Entonces, la espiral de violencia se expande como una mancha de petróleo en el mar a todos los órdenes, en el fútbol, en las escuelas o incluso en los medios de comunicación.El caso reciente y emblemático sucedió en Mar del Plata, donde entre cuatro y seis barrabravas de Aldosivi prendieron fuego cinco autos que se encontraban en el estacionamiento del club tras la derrota del equipo en Mendoza ante Godoy Cruz. Los jugadores y el cuerpo técnico suelen dejar los vehículos en el predio de la entidad cuando viajan a otra ciudad para cumplir con sus compromisos del torneo de Primera División.La situación en Colón de Santa Fe no es confortable sino todo lo contrario. Perdió por goleada en Santiago del Estero acentuando su mala racha por la que se fue a principios del mes pasado el técnico Julio Falcioni, que también perdió crédito por la eliminación en primera fase de la Copa Libertadores. El 13 de julio asumió en su lugar Sergio Rondina, quien ayer dejó su puesto ante fuertes críticas de los simpatizantes por el pobre presente deportivo. Es que en 34 días, su equipo jugó siete partidos, pero apenas logró siete puntos de un total de 21 posibles. Tras la derrota en Santiago del Estero, circuló en los chats de los hinchas un mensaje con formato de invitación para un cumpleaños infantil, pero lo curioso es que se instaba a quemar coches de los jugadores de Colón.En Independiente de Avellaneda, a comienzos de julio pasado, los barras amenazaron con matar a los jugadores sino le ganaban a Racing, su clásico rival. Con pasacalles que incluían mensajes intimidantes, como la consigna "ganar o morir". Sí, créase o no, es verdad. Sucede en el fútbol argentino, hasta este nivel llega el deterioro social.En Rafaela también tenemos lo nuestro. El veterano y exitoso jugador, Claudio Bieler, figura y goleador de Atlético, sufrió el ataque a su automóvil el viernes pasado tras la caída del equipo como local ante Estudiantes de Buenos Aires. Ese mismo día, hubo simpatizantes que quisieron ingresar al campo de juego durante los últimos minutos del partido.Los ánimos están caldeados en la institución de barrio Alberdi porque comenzó el torneo con el objetivo de disputar el ascenso y en cambio se encuentra en la pelea por lo perder la categoría, lo que ha provocado el malestar de los simpatizantes. El clima de máxima tensión que se percibe en el club para encarar el último tramo de la competencia obligó a las autoridades a buscar un lugar para concentrar al equipo fuera de la ciudad, en un predio ubicado a unos 20 kilómetros en jurisdicción de Lehmann.El pasado 7 de agosto, al disputarse el encuentro por Copa Santa Fe entre Sportivo Norte y Atlético en la cancha de barrio Barranquitas también hubo incidentes, que terminó daños a las instalaciones de la institución nombrada en primer término provocados por los simpatizantes del equipo visitante.Ni los que prendieron fuego a los autos en Mar del Plata, ni los agresores del vehículo de Bieler, ni los barras de Independiente ni los que se enfrentaron con la policía en Sportivo fueron detenidos. Argentina, el país de la impunidad.