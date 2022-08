El precio internacional da para pagarle al productor 40 $/litro

De la subasta N° 314 de este último martes (la segunda del mes de agosto) en el GDT, lo que popularmente se conoce como el ténder de Fonterra, surge que el Precio Índice (promedio de todos los commodities lácteos comercializados), registró una baja del 2,9% respecto a la subasta anterior, con un volumen total de todos los productos vendidos que superó las 30.000 tn, un 10,2% superior a lo ofertado a principios de mes.

Pero el dato saliente es el de la LPE, que volvió a cotizar a la baja y cerró en 3.417 US$/tn, lo que significó otra caída más que se ubicó en -3,6%, respecto a la subasta anterior.

“No podemos dejar de mencionar que para Argentina este último valor de US$ 3.417/ton. determina un poder de compra de 40 pesos por litro de leche ($/l), con un precio actual al productor en torno a los 52 $/l, según lo estimado para agosto -analizó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina-. Todo ello debido al fuerte retraso cambiario, la vigencia de derechos de exportación y reducción de reintegros de impuestos internos. Si se eliminaran los DEx y se retomara el valor de reintegros, con este precio el poder de compra se ubicaría en $ 46/litro de leche, con lo cual esta necesaria medida ya resulta insuficiente y debería mejorarse el valor del tipo de cambio. Debería ubicarse en $ 150 el dólar mayorista BCRA para que el poder de compra de la exportación de LPE iguale al precio al productor estimado de agosto 2022”, sostuvo el OCLA.



ALGUNAS SEÑALES DE LA TENDENCIA

Lo preocupante es que la oferta de LPE en el GDT de esta semana tuvo un importante volumen de 17.121 tn, es decir, un 23,6% más que en el evento anterior y un 41,8% más respecto a la segunda subasta de agosto de 2021 (un año atrás). Por otra parte, este commodity representó el 56,5% de la oferta total. Estos datos dan cuenta de que la oferta no está siendo escasa, tal como venían señalando desde las consultoras internacionales.

En cuanto al análisis de la demanda, se destaca la baja participación de los países que habitualmente sostienen la competencia y el valor del commodity lácteo, en esta oportunidad el volumen al Norte de Asia representó el 39,5%, que continúa muy por debajo del promedio de los últimos cuatro años, con una participación del 52,6%.

“El menor volumen que implica la caída en participación del Norte de Asia, se destinó al Sudeste de Asia, Oceanía y Medio Oriente”, informó el OCLA. En tanto “en los diez últimos años, muy pocas veces como en éstas últimas subastas el precio de la leche en polvo descremada, superaba el precio de la leche en polvo entera como se dio también en esta última subasta, donde la LPD quedó en 3.524 US$/tn”.

Además, “en el mes de marzo de 2022 se dio el valor promedio mensual más alto desde 2013, luego vinieron dos meses de caída, y en el mes de junio el precio promedio de la LPE rebotó a un valor de 4.142 US$/tn para luego comenzar a caer en julio y manteniendo la caída en agosto, llegando a un promedio mensual de 3.481 US$/tn”, advirtió el OCLA.

En otro orden, el valor promedio de los últimos 12 meses alcanza los 4.020 US$/tn, el mayor luego del año 2013 (US$ 4.677), pero ya en agosto 2022 es puntualmente menor al valor de diciembre de 2016 (3.581 US$/tn).

Según el OCLA, “el valor se mantiene atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los 3.255 US$/tn. en la serie de 14 años y en 3.078 US$/tn en la serie de los últimos 7 años”. Lamentablemente, los niveles de ineficiencia de la industria láctea argentina y el complejo contexto del mercado interno (planchado y bajo controles de precios), hace muy difícil que el valor internacional vigente alcance para compensar los aumentos de precio que se le vienen dando al sector primario en forma sostenida. Así y todo, el acumulado anual de aumentos al sector tambero no alcanza a cubrir el enorme salto de la inflación anualizada, según el IPC del INDEC, ya superando el 70%.



LA CADENA QUE DESTRUYE VALOR

Según otro informe del OCLA, la cadena productiva (producción primaria + industria) volvió a presentar un resultado negativo en junio 2022, de $ 2.466 millones. En el discriminado, la peor parte nuevamente la llevó el sector tambero. “El sector industrial tiene un resultado estimado positivo de $ 260 millones y quien lleva una pérdida significativa es el sector primario con $ 2.725 millones (unos $ 3/litro de leche). Esto es así, “a pesar de la importante mejora en el precio de la leche al productor en los últimos meses; ya que la gran suba de los principales costos de producción, hacen que ese precio cubra los costos de producción (gastos directos, gastos de estructura y amortizaciones), pero no llegue a retribuir el costo de oportunidad del capital invertido”, que se necesita para sostener un crecimiento.