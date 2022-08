Articulan la ciencia y la política para mejorar el control lechero

Convocados por la Sociedad Rural de Rafaela y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, se desarrolló “un provechoso encuentro interinstitucional en el que, entre otras temáticas, se abordó la necesidad de cómo lograr el financiamiento y optimizar recursos tecnológicos y de investigación para aplicar innovación al Servicio de Control Lechero”, que ofrece la entidad ruralista.

“Sería específicamente destinado a la digitalización completa del sistema actual que traería aparejado mayor agilidad y precisión en la toma de datos y la obtención de mejores resultados, tanto para la toma de decisiones del productor como para el diseño de políticas sectoriales”, comunicaron desde la SRR.

En este primer encuentro participaron el ministro de la Producción, Méd. Vet. Daniel Costamagna; el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Méd. Vet. Abel Zenklusen y la Subsecretaría de Proyectos Científicos y Tecnológicos, Dra. Eva C. Rueda.

Por el Centro Científico Tecnológico de Santa Fe, estuvieron su director, Dr. Carlos Piña, y desde la Oficina de Vinculación Tecnológica CONICET Santa Fe, el Dr. Guillermo Moreno Piovano. Por el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN), las Dras. Andrea Quiberoni y Cristina Perotti; por el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL), los Dres. Ángel Ciarbonetti y Diego Sklar; por el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET), la Dra. Bibiana Dallard; por el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, Mag. Mariano Ferrero; por el Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL), el Dr. Marcelo Signorini; y por el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral (ICIAGRO), la Dra. Silvia Imhoff.

Además, en representación del INTA Rafaela, estuvieron el Coordinador del Programa Nacional de Lechería, Ing. Miguel Taverna; y el director de Laboratorio de Genómica y Bioinformática, Dr. Ariel Amadío.

Por INTI Rafaela, su director Ing. Jorge Speranza y por INTI Lácteos, la Dra. Elizabet Ramos.

En tanto por la Rural de Rafaela, la presidente Sra. Norma Bessone y el vicepresidente y Productor con Control Lechero, Leonardo Alassia; además del secretario de la entidad, Méd. Vet. Pedro Rostagno, y el Gerente Lic. Claudio Gastaldi, entre otros.



LOS OBJETIVOS

“Poner en conocimiento al sector científico-tecnológico sobre las demandas del sector productivo lechero para promover mejoras productivas a través de innovaciones tecnológicas; compartir información para diseñar estrategias en vista a la mejora productiva; y generar un punto de encuentro entre investigadores/as y productores/as que resulte en nuevos proyectos de investigación y desarrollo formulados acorde con las demandas del sector”, explicaron desde la Rural.

“Mediante el servicio de Control Lechero el productor dispone de una información completa con las planillas de control mensual y a fin de año en un solo certificado de conjunto de producción total de sus vacas, con los días de lactancia, promedio diario de producción y demás datos que le permiten evaluar su plantel lechero, eliminar las vacas “malas” y adoptar distintas prácticas de mejoramiento”. Además, “cuando por el uso de las modernas prácticas de inseminación artificial se obtienen muchas crías de un mismo toro, el control lechero aporta datos fieles para computar pruebas de progenie y detectar los reproductores “mejorados” para su uso masivo. Hasta que no sea masivo el Control Lechero, la inseminación artificial no adquirirá la verdadera dimensión que deberá desempeñar al igual que en los países más avanzados del mundo”, comunicaron desde la entidad luego de esta primera jornada.