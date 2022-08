A partir de los cambios de nombres en el Gobierno nacional, que ahora deposita toda su confianza en Sergio Massa, las entidades del agro salieron rápidamente a fijar su postura y la Mesa de Enlace logró mantener su primer encuentro formal con el “Superministro”.

Para analizar la jugada oficial y lo que puede esperarle al sector, el programa radial ADN Rural dialogó con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

“Massa nos planteó la situación crudamente y de frente, con todos los conocimientos que tiene sobre la gravedad que está transitando Argentina y destacando la importancia que tiene el campo para el país como generador de recursos”, reconoció el entrerriano.

Como respuesta, la dirigencia agropecuaria manifestó las necesidades del sector y también las urgencias. “Necesitamos un paquete de cuatro o cinco puntos fundamentales para generar rápido un marco de confianza para poder transitar un camino de diálogo y reuniones”, señaló. Y agregó: “lo dejamos muy claro porque en algún momento cuando empezamos a charlar, personalmente le dije que debieran generar una medida para brindar confianza”.

Para Chemes, la apertura total de las exportaciones de carnes “sería la primera medida a tomar”, teniendo en cuenta el “espaldarazo” que representaría para el sector y que, además, no generaría saldo negativo a los recursos del país. “También manifestamos la necesidad de un cronograma de reducción de retenciones. A ningún punto planteado dijeron que no y tampoco que sí, pero estuvieron de acuerdo que pedimos medidas necesarias que impactarían positivamente en el desarrollo de las actividades”.

Según contó, el flamante secretario de Agricultura Jorge Bahillo, también presente en la reunión junto con el ex ministro Julián Domínguez, “tomó nota de todos los planteos” que realizó el sector. De ahora en más, se sucederán encuentros entre los equipos técnicos del Gobierno y de las entidades para empezar a analizar la viabilidad de las propuestas. El dirigente entrerriano reconoció que el propio Massa fue contundente: “nos dijo que no agarremos un paquete de medidas para solucionar todo de golpe, sino que vayamos punto por punto”.



"NO DESGASTAR LA RELACIÓN"

En uno de los pasajes del encuentro, los funcionarios plantearon la necesidad de “ser cuidadosos” en las declaraciones, en alusión a ambas partes, “para no desgastar la relación y no perder tiempo discutiendo cosas” cuando las urgencias del sector deben acaparar la atención de todos.

La presencia de Domínguez no pasó desapercibida y al ser consultado, el dirigente reconoció: “fue invitado porque hay varios lineamientos que van a seguir en esta nueva etapa. Yo creo que los objetivos que se planteaban inclusive estando Domínguez no eran malos, pero se trababan decisiones en el camino por cuestiones políticas”.

Y, para graficar la situación, recordó que “la apertura total de carnes se habló en su momento y se podría haber dado, pero se trababa políticamente en el resto del Gabinete”.

Por último, habló sobre una de las medidas instrumentadas por el banco central para incentivar la comercialización y generar divisas. Al respecto, admitió que la dirigencia agropecuaria reclamó modificaciones para que “el productor tenga acceso al dólar billete directamente, lo cual no es fácil porque no hay dólares, pero la realidad es que el mecanismo no surtió efecto”.