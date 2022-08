Sportivo en San Vicente, Atlético en Vila

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en juego, desde este miércoles, su octava fecha. Habrá dos adelantos y se jugarán a las 21.30hs San Vicente y Vila.

Sportivo Norte y Atlético de Rafaela, que chocarán el próximo sábado en la revancha por Copa Santa Fe (16 hs en el Monumental) adelantan sus juegos. El Negro irá con Brown y la Crema con Argentino de Vila.



LA PROGRAMACIÓN



MIÉRCOLES 17/08: 21.30hs Argentino de Vila vs Atlético de Rafaela (Rodrigo Pérez), Brown San Vicente vs Sportivo Norte (Sebastián Garetto). JUEVES 18/08: 21.30hs Unión de Sunchales vs Deportivo Ramona. VIERNES 19/08: 21.00hs Deportivo Tacural vs Ben Hur, 21.30hs Atlético María Juana vs Bochófilo Bochazo. DOMINGO 21/08: 15.30hs Deportivo Aldao vs Ferrocarril del Estado, Unión de Sunchales vs Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs Talleres María Juana; 16.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad, 9 de Julio vs Peñarol.



LAS POSICIONES: Ben Hur 17, puntos; 9 de Julio 14; Ramona 13; Ferro 12; Dep. Tacural 12; Libertad 11; Arg. Quilmes 11; Brown 11; Atlético 11; Sportivo Norte 10; Peñarol 10; Unión 8; Dep. Aldao 8; Arg. de Vila 7; Atlético (MJ) 6; Florida de Clucellas 5; Bochazo 5; Talleres (MJ) 4.