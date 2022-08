Atlético, entre el clima tenso y la necesidad urgente de sumar

El plantel de Atlético de Rafaela continuó ayer con sus entrenamientos, focalizado en el cruce que tendrá como visitante el próximo lunes ante Atlanta, por la 30º fecha del torneo de la Primera Nacional. Este miércoles trabajará en doble turno y por la noche quedará concentrado en el predio María (en Lehmann) hasta el domingo próximo, día en el que viajará rumbo a Capital para el aguardo del encuentro ante el conjunto de Villa Crespo.

El clima tenso que se vive por Alberdi, tras los daños causados por los hinchas a algunos de los autos de los futbolistas, más los ‘aprietes’ hacen que los dirigentes y cuerpo técnico optaran por ‘alejar’ al plantel de la ciudad y focalizarse en lo que vendrá.



La ‘Crema’ tendrá la doble misión de tratar de sumar de a tres si quiere escapar de los puestos de descenso que están al acecho, y según una serie de resultados previos al cotejo de Atlético hasta podría salir a jugar ante el ‘Bohemio’ en dicha zona roja; y a su vez, quebrar la racha adversa de visitante: 17 partido sin ganar, con 5 empates y 12 derrotas.



Para el partido contra Atlanta, que comenzará a las 19.00hs, Ezequiel Medrán no podrá contar con el capitán y goleador del equipo, Claudio Bieler, por límite de amarillas. Mientras que podrá reaparecer Jonás Aguirre, quien ya cumplió con la suspensión.

Aún es muy prematuro pero el cordobés de Alta Gracia, Gonzalo Lencina, llegaría para el próximo lunes. El delantero no pudo estar el pasado viernes por una lesión muscular.



En la práctica de ayer los que se movieron diferenciado fueron Julio Salvá, Jonatan Fleita y Marco Borgnino. Los tres con molestias menores y no tendrían inconvenientes de llegar al cotejo ante Atlanta.



DIRIGE SEBASTIÁN ZUNINO



En la tarde de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales que tendrá la fecha 30 de la Primera Nacional, instancia en la que Atlético de Rafaela visitará a Atlanta. Dicho juego irá el próximo lunes 22 de agosto a las 19.00hs (vía streaming por TyC Sports Play) y el arbitraje se Sebastián Zunino. Los asistentes serán Juan Pablo Millenaar y Marcelo Errante. Como cuarto irá Eduardo Gutiérrez.