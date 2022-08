Los docentes endurecieron su plan de lucha ante la negativa del gobierno

Los gremios de toda la provincia continúan en pie de guerra para exigir la reapertura de paritarias y el adelantamiento de las cuotas de aumento salarial. Y los docentes no son la excepción, tanto en el caso de los estatales como los privados.

Así, este martes se realizaron asambleas de base de AMSAFE en todas las delegaciones, y el jueves, a la hora 10, se hará el plenario general en el que se votarán las mociones surgidas. Y lo que se viene, para lo que resta del mes de agosto, es una "profundización" y un endurecimiento de los reclamos. En este sentido,

AMSAFE Castellanos llevó a cabo ayer una nueva asamblea para definir las mociones que se estudiarán con vistas a una nueva asamblea provincial que tendrá lugar este jueves. De acuerdo a lo que pudo recabar este Diario, en la reunión se analizaron 3 propuestas que tienen como finalidad continuar con la medida de fuerza.

La Moción 1 establece un paro de 24 horas a realizarse el próximo viernes 19 de agosto y otros dos paros de 72 horas efectuables los días 23, 24 y 25 de agosto y 30, 31 de agosto y 1° de septiembre. También incluye acciones locales y provinciales con asamblea evaluativa.

En tanto, la Moción 2 se refiere a paros de 24 horas para el próximo viernes y 48 horas los días 23-24 y 31 de agosto-1° de septiembre con asistencia y asamblea evaluativa.

Y por último, la Moción 3 está relacionada con un paro de 48 horas los días 23 y 24 de agosto con acciones locales y provinciales. No obstante, también se aclaró que en caso de no haber convocatoria se realizará un paro de 72 horas los días 30 y 31 de agosto, y 1° de septiembre con acciones provinciales y asamblea evaluativa. Hay tiempo de votar estas alternativas hasta las 10 de la mañana de este jueves, donde luego de la Asamblea se definirán los pasos a seguir.



SE SUMA UDA

Por su parte, la Unión docentes Argentinos (UDA), seccional Santa Fe, informó que esta semana “continúa el plan de lucha por la reapertura de paritaria para discutir salarios” con paro los días jueves y viernes. “Paramos este jueves y viernes (18 y 19 de agosto) en un plan de acción que se profundiza por la actitud cerrado de la patronal de no rediscutir salarios”, explicó el secretario General UDA, Sergio Romero. “Nosotros no pretendemos un conflicto, se nos impone”, finalizó. UDA se mantiene en la misma línea que AMSAFE -el gremio que nuclea a los maestros públicos- y Sadop, que nuclea a los docentes privados, quienes además de insistirle al gobierno provincial la reapertura de paritarias amenazas con nuevas medidas de fuerza para la semana próxima para que sean escuchados sus reclamos.