La Emergencia Vial debe esperar

La propuesta que acapara la mayor atención del encuentro de Comisiones de la víspera, porque, de antemano, se sabía que las fuerzas opositoras no quieren otorgarle al Gobierno nuevos marcos de emergencia que le permitan la compra y contratación directa, no fue tratada porque luego de la lectura del proyecto, el Concejal Viotti (Juntos por el Cambio) no perdió el tiempo y puso como condición que para avanzar en el debate era necesaria la presencia del secretario de Gobierno, Jorge Muriel.

Enseguida, el concejal Juan Senn (PJ) señaló que el funcionario estaba disponible para concurrir en ese mismo momento, pero el propio Viotti le dijo que no hacía falta tanta celeridad y, de paso, le facturó al oficialismo que sería bueno que respondiera con esa premura cuando se trata de proyectos nuestros”. De paso, recordó que “todavía está pendiente una visita de Muriel por la Ordenanza que presentamos y está vinculado con el tránsito como los giros a la izquierda y en U”.

Por su parte, Mársico apuntó que “surgen dudas como la prórroga automática y el tema de las contrataciones de los servicios y si esto incluye contratar personal. Los bienes los podemos controlar, pero los servicios es más complejo porque tenemos el diagnóstico, sabemos que falta personal, pero no cuánto hace falta”.

Senn volvió a tomar la palabra y reveló que “se necesitan 20 agentes para cubrir la demanda”.

Vale recordar que ante la conflictividad y peligrosidad que presenta el tránsito en Rafaela, el Gobierno ya había adelantado el envío de este proyecto.

La iniciativa pide que se “declare (art. 1°) la emergencia en materia de Seguridad Vial en la ciudad, durante el período de un año desde la sanción de la presente, el cual quedará prorrogada automáticamente por otro período de tiempo de igual duración, excepto disposición legal en contrario, emanada de este cuerpo legislativo”.

A tal fin, se autoriza (art. 2) al Gobierno municipal “a contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad, mientras dure esta emergencia”.

Los dos artículos no serán fáciles de aceptar por las bancadas no oficialistas y todo dependerá de lo convincente que Muriel sea en el encuentro del viernes, a las 10.



DIFERENCIAS

Y ACUERDO

Un inesperado intercambio de posiciones entre el oficialismo y la oposición se produjo al abordarse el proyecto de Ordenanza del Frente Juntos y del Frente de Todos para que, de ahora en adelante, se adopten criterios de paridad de género para las nuevas denominaciones de calles y espacios públicos de la ciudad.

“El objeto -expresa en los considerandos- es iniciar un proceso de inclusión y representación local de muchas mujeres de nuestra historia, en la memoria colectiva de la ciudad”.

En su artículo 2°, obliga a que “las 20 primeras calles, barrios y/o espacios públicos que se designen a partir de la entrada en vigencia de la presente, llevarán nombres de mujeres, obras de arte, fechas, gestas y de cualquier otra manifestación o hecho que refleja la importancia del género femenino” y en el siguiente se fija que “las denominaciones subsiguientes se irán alternando entre nombres masculinos y femeninos conforme lo normado en la presente”.

Quien defendió la iniciativa fue la edil Valeria Soltermam y arrancó diciendo: “estamos en desventaja porque Rafaela tiene 301 calles con nombre de hombres y solo 21 con el de mujeres”.

Alejandra Sagardoy (JxC), no se mostró muy de acuerdo y propuso que “si hablamos de paridad tiene que ser desde ahora, ya, mitad y mitad, sino lo que estamos reclamando y queremos cambiar, lo terminamos haciendo".

Igualmente, la radical mencionó que “en la carpeta de nombres de calle (listado que lleva el Concejo con pedidos de imposición de nombres para las arterias de la ciudad) hay nombres de mujeres que están esperando”.

“Este Concejo siempre aceptó el nombre de mujeres así que si hay que poner dos o tres nombres seguidos de mujeres no habrá problema. No es que los hombres traen nombre de hombres y las mujeres traemos solo nombre de mujeres”, sostuvo la radical.

Por su parte, Mársico reconoció la inequidad que se observa en la imposición de nombres de las calles al manifestar. “la estadística es dura, gran parte de la historia que la mujer no tuvo la preponderancia que tuvo el hombre, pero no comparto que sean 20 calles seguidas las que reciban nombres de mujeres porque esa cantidad tenés para 4 o 5 años”.

A su turno, Senn aclaró que “la Ordenanza tiene un tinte reparador por eso proponemos 20”. La idea fue reforzada por su par de bancada Martín Racca al indicar que la Ordenanza “debería decir que las próximas 280 calles deberían llevar nombres de mujeres, para que haya paridad”.

Con la intención de que la discusión de un tema tan sensible no llegue a la sesión de mañana, se convino darle despacho y que las próximas 20 imposiciones de nombres (también de plazas y espacios públicos) lleven nombre de mujer o de acontecimientos relacionados con la paridad de género.



ECOPUNTO 2

Donde no hubo discrepancias, fue en la norma impulsada por el Departamento Ejecutivo que promueve “el emplazamiento de una estación de residuos clasificados, denominada Ecopunto, en el predio ubicado en la intersección de las avenidas Gabriel Maggi e Italia (concesión N° 202, catastro municipal N° 32.059)”.

Vale aclarar que los fondos necesarios para los trabajos serán provistos por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y para ingresarlos a las cuentas del Municipio.

Entre los beneficios se menciona que el Ecopunto “generará un impacto ambiental positivo permitiendo ampliar los servicios de disposición existentes, aumentando el recupero de materiales reciclables, minimizando la aparición de micro basurales y generando mano de obra a los recicladores urbanos”.

La concejal Vimo: subrayó que “no había necesidad de pasar este proyecto por el Concejo, pero es una forma de institucionalizar este mecanismo”.



PAGAN LOS

FRENTISTAS

Otra Ordenanza remitida por el Ejecutivo, que fue despachada ayer, es la ratificación del convenio firmado por el Municipio con la Dirección Nacional de Vialidad para la realización de la obra de pavimento del Camino Público Nº 6 entre Ruta Nacional Nº 34 y Variante Rafaela y en la misma norma se autoriza la ejecución de esta obra y las complementarias, por administración o por terceros”.

Por el acuerdo llegarán a la ciudad 126 millones de pesos, pero en esa suma no están incluidos los costos que demandarán: el corrimiento de líneas de EPE, el desplazamiento de alambrados y la obra de alumbrado público, que importan, para su primera etapa, alrededor de 19 millones de pesos más. Estos trabajos deberán ser asumidos por los frentistas

Para tal efecto, la Ordenanza determina la creación de “una Contribución por Mejoras por el valor de los proyectos de las obras complementarias de corrimiento de tendido eléctrico y alambrados para liberar la traza del Camino Público N° 6”.

Se establece además que “los propietarios alcanzados por la contribución por mejoras de la presente norma legal, quedan obligados al pago de su costo total, … y podrán hacerlo en hasta cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas”.

Igualmente, se habilitará un Registro de Oposición, para que los frentistas expresen, de haberla, su disconformidad.



EDUCACIÓN

FINANCIERA

Con pleno acuerdo salió de Comisión el proyecto (Ordenanza) cambiemita que promueve la creación de un “Programa de Educación Financiera y Bancaria”.

El bloque amarillo sostiene que “la falta de conocimiento económico financiero, lleva implícito la errónea toma de decisiones en la materia, y el desaprovechamiento de oportunidades económicas, repercutiendo esto de modo directo en la economía personal y en su caso, familiar, con consecuencias disvaliosas tales como: pérdidas patrimoniales, endeudamiento excesivo y exclusión del sistema financiero”. En función de ello, “resulta conveniente que todos los ciudadanos accedan a los beneficios que otorga el conocer el funcionamiento del sistema financiero, sus herramientas y oportunidades”.

El Programa tiene como destinatarios a todos los jóvenes y adultos que desean adquirir conocimientos respecto de dicha temática.



SALVARÁN

UN ERROR

Con el fin de corregir un equívoco cometido al sancionarse la Ordenanza N° 5.306, de fecha 12 de agosto de 2021, que impuso el nombre de "Libertad de los pueblos de América" al Camino Público N º 6, desde su intersección con calle Aconcagua hacia el este”, omitiendo que por una norma de igual tenor anterior (N.º 3.930, del 07 de julio de 2006), en su artículo 1°, se le había dado el nombre de "Padre Normando Corti" al Camino Público N º 6 desde Bv. Lehmann y su proyección hacia el este”, a propuesta de Juntos por el Cambio se modificará el artículo 1° de la primera y quedará redactado de la siguiente manera: “Padre Normando Corti al Camino Público Nº 6 desde Bv. Lehmann hasta su intersección con calle Aconcagua”.