Covid-19: comienza la vacunación con quintas dosis a mayores de 50 años

El Ministerio de Salud provincial informó que comenzará la vacunación con quintas dosis contra el covid-19 para personas mayores de 50 años que posean su esquema primario de vacunación con Sinopharm (primera y segunda dosis) e inmunocomprometidos. Se trata de un total de 80 mil personas en esa franja etaria quienes irán recibiendo su turno para ser inoculados a partir de este miércoles 17 de agosto. En este sentido, la ministra de Salud, Sonia Martorano, indicó que “estas personas ya han cumplido los 120 días y es un grupo que debe colocarse el segundo refuerzo lo cual sería esta quinta dosis”. “A partir de mañana -por hoy-estaremos enviando los turnos. En Santa Fe se vacunará en la Esquina Encendida, en Rosario se hará lo propio en el Portal Rosario Shopping, mientras que en cada localidad se llevará a cabo en el vacunatorio pertinente”, continuó. Asimismo, la ministra detalló lo realizado hasta el momento en cuanto a la vacunación pediátrica y afirmó: “Continuamos vacunando al grupo etario mas pequeño, es decir aquellos niños y niñas de 6 meses a 3 años, con la nueva vacuna de Moderna pediátrica, están recibiendo sus primeras dosis, luego a los 28 días la segunda y colocando los refuerzos en la franja de 3 a 11 años”. “Aquellos que no se colocaron su tercera dosis, los está esperando, pero más aún, necesitamos que se coloquen la cuarta dosis, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la anterior, ya que con esto queda todo el esquema completo. Estamos a la espera de que el próximo año, probablemente, tengamos una nueva vacuna que sea anual”, concluyó Martorano.



ESCASA VACUNACIÓN

EN LA CIUDAD

Durante el fin de semana, la Regional de Salud dio a conocer el habitual reporte semanal de vacunación contra el coronavirus para Rafaela y la región, detallando que en los últimos 7 días se aplicaron solamente otras 640 dosis en la zona, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. De esta manera, el acumulado, desde que se puso el marcha el operativo, en diciembre de 2020, es de 797.683. De ese acumulado, 307.862 se aplicaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 79.983 en el Hospital "Almícar Gorosito" de Sunchales y 47.594 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal, entre los principales efectores.

Con relación a los pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 111.193 vecinos cuentan con una dosis, 104.275 con ambos componentes y 99.806 ya cuentan con la dosis adicional o refuerzo. En relación a la vacunación pediátrica, que incluye a menores de 6 meses a 3 años de edad y que se puso en marcha el pasado 5 de agosto, entre el bajo impacto que ha generado este plan en los padres y los feriados de las últimas semanas, apenas se pudieron colocar 19 dosis.

No obstante, de acuerdo a los datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo, en 2010, estiman una población de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 94,98% de la población rafaelina cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio, son un total 17.055 niños, los cuales representan un 88,84% de los menores adscritos a la red de salud pública de Rafaela ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.



22 NUEVOS CASOS

PARA RAFAELA

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe notificó este martes 922 nuevos casos de coronavirus en los últimos siete días. De esta forma, el total desde el inicio de la pandemia asciende a 756.176. Además, no se informan nuevos fallecimientos, por lo tanto la cifra sigue en 9.230. De estos nuevos casos, 373 pertenecen a la ciudad de Rosario y 100 en la ciudad de Santa Fe. En tanto, en Rafaela se reportaron 22 nuevos contagios, lo que hace un total de 25.199 afectados, desde marzo del 2020, y 344 fallecidos. Además, en cuanto al resto de las localidades del departamento Castellanos, que acumula 55.569 positivos, se registraron 6 casos en San Vicente, 5 en María Juana y 3 en Ataliva.

Por otro lado, a nivel nacional, el Ministerio de Salud reportó este domingo 126 muertes por coronavirus y 31.198 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 26% menos de casos que el domingo pasado (42.227). De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 77% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 71 fallecimientos. De esta manera, suman 129.566 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.633.732 los contagiados desde el inicio de la pandemia.