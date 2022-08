El jueves se sortea la localía para "9" y BH

El jueves venidero se realizará el sorteo de la localía para el partido único por los octavos de final de la Copa Santa Fe, que sostendrán 9 de Julio y Ben Hur. El mismo se realizará en la Liga Rafaelina, desde las 11.30, con la presencia de dirigentes de ambos clubes y del presidente de la Federación Santafesina, Carlos Lanzaro. La fecha de disputa es el fin de semana del 26 al 28 de agosto.

Ben Hur viene de dejar en el camino a Huracán de La Criolla, mientras que el León superó a Atlético María Juana. Dicho enfrentamiento, podría ser una especie de anticipo de cara al Regional Amateur que tiene fecha de arranque para el 16 de octubre, aunque para ese torneo aún no hay precisiones sobre la fecha de sorteo de las zonas que hará el Consejo Federal.

Por otra parte, cabe recordar que el sábado a las 16 jugarán el partido de vuelta de la tercera fase de Copa Santa Fe, Atlético de Rafaela vs.Sportivo Norte en el Monumental, recordando que el juego de ida fue para Sportivo por 1 a 0.



EL REGRESO DE KUMMER

Luciano Kummer disputó el Apertura de la Liga Rafaelina en el cual Ben Hur salió campeón y luego anunció que dejaba el fútbol por motivos personales. Pero en las últimas semanas se empezó a mencionar su retorno y finalmente ayer el Club oficializó que se reincorporará al equipo que dirige Maximiliano Barbero.



FECHA DEL REGIONAL JUVENIL

Este miércoles, la BH disputará la novena fecha del Torneo Regional Juvenil AFA. Como visitante, enfrentará a Atlético San Jorge. La delegación partirá de nuestra ciudad a las 11:30hs y los partidos serán en estos horarios: 14 hs Sub 13; 15:30hs Sub 15 y 17:15hs Sub 17.

Vandalismo: en lo últimos días, el frente del sector del club ubicado en calle Saavedra fue víctima de diferentes "pintadas". Lamentablemente, la recuperación de la fachada significará un alto costo para la institución, lamentó el club en un parte de prensa.