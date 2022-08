Barrio Fasoli celebrará su Día con una propuesta para toda la familia

El barrio Fasoli está de fiesta en fiesta en este mes de agosto. El primer domingo festejó el Día de la Niñez con los más pequeños de las familias, que contó con la presentación de los siempre divertidos Los Napias, la realización de bailes y espectáculos, el armado de cinco castillos inflables para jugar toda la tarde y una mesa para compartir leche chocolatada, pororó y golosinas, todo con apoyo del Municipio.

Ahora será el turno de celebrar el día del barrio, que en realidad es hoy pero que contempla un programa de actividades para el domingo, con propuestas para todas las familias del barrio, que siempre se basa en música, castillos inflables y juegos. Y sí nuevamente en la Plaza Luis Fasoli, el lugar de encuentro para todos los vecinos, que llegan con sillón y mate en mano para animar la tarde y fundamentalmente la charla sobre esto, aquello y lo otro.

"El domingo a partir de las 14 horas nos vamos a reunir otra vez en nuestra bonita plaza. Para festejar el día del barrio y seguir celebrando el Mes de las Infancias, por lo que habrá juegos y nuevamente se servirá chocolate caliente con golosinas a nuestros niños y niñas. Además habrá una feria con artesanos y emprendedores, así como también la actuación de distintos grupos musicales", informó Guillermo Campos, presidente de la Comisión Vecinal. En el programa figura la presentación de La Ban-K, el Dandy, Belén de la Cruz y el cierre estará a cargo de Los Halcones del Chamamé.

De todos modos, hoy en el día del cumpleaños del barrio, los vecinos participarán del izamiento de la bandera argentina a las 8:00 en el mástil de la Plaza, teniendo en cuenta que además se recuerda al General José de San Martín al cumplirse el 172° aniversario de su fallecimiento.

En tanto que a partir de las 10:00, Campos junto a otros integrantes de la Vecinal ingresará al Frigorífico Rafaela para depositar una ofrenda floral frente al busto en homenaje a Luis Fasoli.

Y en el marco de las actividades de la Comisión Vecinal, este jueves a las 18:30 llega una nueva función de Cine, con la proyección de Luck, que cuenta la historia de Sam Greenfield, un joven al que la suerte no le ha acompañado demasiado a lo largo de su vida. No vamos a spoilear esta película animada de aventuras y comedia al fin, hay que ir mañana a la Vecinal. Ah, y los chicos no deben olvidar su taza para compartir la chocolatada que servirán los integrantes de la entidad.

Recientemente, la plaza del barrio, ubicada en la intersección de las calles Francisco Lorenzatti y Paraná, recibió al Municipio descentralizado en el formato Rafaela en Acción, que permitió a los vecinos acceder a múltiples servicios muy cerca de sus viviendas.

En cuanto a temas de agenda, Campos señaló que este viernes a partir de las 20:00 hs. se llevará a cabo una reunión informativa con vecinos para evaluar el avance de las gestiones para lograr que el servicio de gas natural llegue a calle Pedro Soldano, entre Lisandro de la Torre y Perú. "Es una sola cuadra, tenemos que pedir presupuestos a la única empresa autorizada por Litoral Gas en Rafaela y otras de la región para definir", sostuvo el dirigente.



UN POCO DE HISTORIA

Barrio Fasoli cumple hoy 51 años y esta vez podrá organizar una fiesta popular para celebrar, luego que de en 2020 y 2021 no pudo llevar a cabo los tradicionales festejos a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid. Incluso el año pasado, cuando llegó a sus Bodas de Oro, la Cámara de Diputados de la Provincia declaró, a través de un proyecto de Juan Argañaraz, su beneplácito, reconocimiento y felicitaciones por el 50° aniversario de la fundación del barrio Luis Fasoli.

En 1971, el barrio comenzó a gestarse con un puñado de trabajadores del Frigorífico de don Luis Fasoli. Con el objetivo de vivir cerca de su lugar de tareas, muchos obreros se inscribieron en un plan habitacional de 59 unidades impulsado por la propia empresa y el Banco Hipotecario. Si bien esos terrenos ubicados al norte del establecimiento industrial

pertenecían hasta entonces a barrio Guillermo Lehmann, en homenaje al frigorífico y la familia propietaria se decidió rebautizar al nuevo espacio urbano con el hombre de Luis Fasoli.