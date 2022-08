Cambian hábitos de consumo

Por la aceleración de los aumentos de precios y la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el 80 por ciento de los argentinos admitió haber cambiado las pautas de compra y de consumo, principalmente en lo que hace a los alimentos. Así lo sostiene un informe de la consultora Management & Fit, que realizó una encuesta a 2.200 personas entre el 29 de julio y el 11 de agosto.

El nivel general del Índice de precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 7,4% mensual en julio último y de esa manera acumuló en los primeros siete meses del año una variación de 46,2%, lo que explica porque ocho de cada 10 encuestados reconocieron haber cambiado sus hábitos de consumo por la inflación. El reporte señala que un 52,7% dice que cambió "mucho", mientras que un 27,5% sostiene haber modificado "algo" sus decisiones de compra. En tanto, apenas un 10,2% aseguró que sus hábitos variaron "poco" y un 6,3% que no cambiaron "nada".

Cuando se consulta por las áreas en donde hicieron cambios, más del 50% menciona las compras de alimentos, y en segundo lugar se mencionan los gastos en ocio y consumos culturales con un 14,9%, explicaron desde Management & Fit. Entre los consumidores que cambiaron sus hábitos, un 37,7% comenzó a buscar más promociones y descuentos, un 29,3% se adaptó a consumir menos que antes y un 20,5% a consumir segundas marcas.

Otros informes también advierten que muchos argentinos postergan el pago de impuestos cuando los ingresos familiares no alcanzan para cubrir todos los gastos del mes. Incluso se deja de pagar las cuotas del club y de obras sociales y prepagas, a la vez que se recortan salidas a comer y el presupuesto de ocio.

En relación al panorama económico esperado por los encuestados, el 79,2% se mostró pesimista. El 53,4% dijo que la situación está mucho peor y el 25,7% que está peor que hace un año. Solo el 7% consideró que la situación está mejor o mucho mejor, mientras que un 12,1% consideró que se mantiene igual o no contestó. Además, casi el 40% de los encuestados apuntó a la inflación como el principal problema de país.

En el plano de la expectativas, los que consideran que la economía va a empeorar en los próximos meses suman el 58,9% del total de encuestados. Mientras tanto, los que esperan una mejoría llegan al 19 por ciento. Finalmente, al consultar sobre la incorporación de Sergio Massa al gabinete, un 60,8% confía poca o nada en su capacidad para mejorar la situación económica actual.

En este contexto, el número de personas que toma créditos personales acumula un crecimiento interanual en julio del 64,2% al totalizar los $880.125 millones. Se trata de la vigésimo cuarta variación positiva consecutiva, en lo que se interpreta como un fenómeno generado por los problemas que tienen las familias para llegar a fin de mes en un contexto inflacionario. Al respecto, la administradora de fondos The First Capital Group señaló en un reporte que cada vez más familias eligen financiarse a través de préstamos personales.

La consultora sostiene que el crédito bancario al sector privado está estancado en valores reales. Al respecto, indicó que en un contexto de inflación desatada la cantidad de pesos que se prestan en forma de consumos con tarjeta de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios y otras líneas se mantienen crecientes únicamente en cantidades nominales.

El último mes, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó los $5.737.968 millones, representando una suba interanual de $2.547.146 millones, equivalente a un aumento del 79,8% anual, valores que se encuentran muy cercanos a la inflación del período, explicó el reporte privado.

Los datos del BCRA indican que las compras con tarjetas de crédito también subieron alcanzando los $1.650.615 millones, lo cual significa un aumento de un 2,5% respecto al cierre junio por unos $40.108 millones muy por debajo de la inflación.