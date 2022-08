Ajuste de jubilaciones: la carrera contra la inflación

Por Sergio Serrichio. - (*) Apenas un día pasó entre el anuncio oficial sobre la última actualización de los haberes jubilatorios y el dato oficial del Indec sobre el aumento de los precios en julio, a un ritmo que corroe impiadosamente los ingresos de los jubilados y lo seguirá haciendo mientras el gobierno no se anote alguna victoria en la “guerra contra la inflación” que el presidente Alberto Fernández anunció el 15 de marzo pasado.

El aumento del 15,53% de las jubilaciones fue presentado el miércoles por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, con el agregado de un bono de $7.000 que percibirán durante 3 meses los perceptores de la mínima, que se reducirá gradualmente hasta $4.000 para que nadie del universo alcanzado por el adicional supere los $90.705 mensuales (dos haberes mínimos, sin bono). El refuerzo, dijo el gobierno, alcanzará el 85% del total de beneficiarios y la mínima pasará así a 50.353 pesos.

Aunque el gobierno habló de aumento “real” (superior a la inflación) del haber mínimo, que sin bono es de $43.353, para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se trata de “una falacia berreta”. El bono, dijo, busca encubrir que el 15,53% equivale a $200 por día para personas que apenas cubren 35% a 40% de su canasta de consumo. Además, el incremento para los demás jubilados fue casi dos puntos inferior al 17,3% de inflación del trimestre precedente, brecha que crecerá con la inflación prevista de aquí a fin de año.

El último dato, difundido el jueves, es que la inflación fue del 7,4% en julio, acumuló 46,2% en siete meses y 71% interanual. En el caso de los jubilados, por caso, el rubro Salud aumentó 72,1% interanual. Y las expectativas no son buenas: no hay casi consultora que vaticine una inflación inferior al 6% en agosto o inferior al 90% en 2022, amén de que el 7,4% equivale a un 136% anual, cerca de los niveles registrados a partir de 1975 (año del “rodrigazo”) y durante la década del ochenta, hasta las hiperinflaciones de 1989 y 1990.



¿CUÁNTO FUE EL DETERIORO

DEL PODER DE COMPRA?

Marcelo Capello, economista del Ieral, precisó que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, asumiendo que el año acabe con una inflación del 95%, la acumulada en tres años será de 300%, lo que equivale a multiplicar por cuatro los precios de fines de 2019, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. Desde entonces las jubilaciones nominales se ajustaron 257 por ciento.

Otra comparación, dijo Capello a Infobae, es que de haberse mantenido el poder de compra de diciembre 2021, el haber mínimo de julio ya debía ser de $42.739, más de $5.000 por sobre los datos oficiales. La erosión de los haberes jubilatorios, agregó, será “cada vez mayor” a medida que la inflación de los próximos meses se ubique por encima de las cifras de la primera mitad del año. El uso de bonos compensatorios hace que el haber mínimo le gane a la inflación cuando se gatilla la actualización. Pobre consuelo. “En los meses donde no hay actualización (2 de cada 3) la inflación vuelve a ganar la carrera”, concluyó el economista del Ieral de la Mediterránea.

La inflación derrota cualquier fórmula de movilidad que se sustenta en la variación de los precios al consumidor pasada a un ritmo menor a la del presente, y porque, a diferencia de las actualizaciones, y más cuando existe un desfase de tres meses entre la última fecha y el momento de su aplicación efectiva (fueron semestrales hasta fin de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri cambió la fórmula que habían aplicado, desde 2006, las anteriores gestiones kirchneristas), la inflación es un fenómeno continuo, que corroe día a día los ingresos fijos.

La forma más amplia de observar el trato hacia el conjunto de los jubilados –no solo a los de la mínima- es que, según los cálculos del Ieral, en 2021 el gasto previsional cayó en términos reales un 8,5% excluyendo bonos y un 6,7% incluyéndolos y en 2022 permitiría un “ahorro fiscal” de entre 0,1 y 0,5% del PBI. Los jubilados fueron el único sector sobre el que el gobierno ajustó el gasto real entre 2019 y 2022, precisó un estudio previo de Jorge Vasconcelos, economista jefe de la entidad.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) estiró un poco más la mirada y observó que desde principios de 2018 hasta agosto de 2022 (esto es, en 56 meses) los jubilados que cobran la mínima perdieron el equivalente a 8,4 jubilaciones si no se incluyen los “bonos compensatorios” y 6,7 jubilaciones si éstos se computan. En el primer caso la pérdida es del 15,5% y en el segundo del 12,3% del valor real del haber.

“La compensación de la pérdida acumulada debería ser de $345.600″, precisó Argañaraz. Si se buscara compensar solo lo perdido en el último año, agregó, el bono debería de 90.746 pesos. En cualquier caso, con cifras lejanas a los anuncios y a lo que puede financiar un sistema previsional desbordado. Según Juan Luis Bour, economista de FIEL, las sucesivas moratorias introducidas desde 2005 “quebraron” el sistema, por lo que “mucha gente no podrá jubilarse con un haber digno”. (*) Extracto resumido. Periodista de Economía de Infobae.