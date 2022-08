Báez y otra caída de entrada

Sebastián Báez (35º del mundo) no la pasó nada bien en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y se despidió en un abrir y cerrar de ojos. El estadounidense Taylor Fritz (13º), en apenas 54 minutos de juego, se plantó con solvencia en el estadio Grandstand y lo derrotó sin inconvenientes con parciales de 6-1 y 6-1.

Así, el argentino sumó su sexta caída en fila. No gana desde la semifinal de Bastad ante Andrey Rublev. Desde allí, perdió con Francisco Cerúndolo (final en Suecia), Filip Krajinovic (Hamburgo), Franco Agamenone (Umag), Sebastian Korda (Washington), Nick Kyrgios (Montreal) y con el mencionado Fritz en la jornada de este martes.

Cabe recordar que en la jornada inicial Diego Schwartzman derrotó en tres sets a Alex Molcan por 5-7, 6-4 y 6-2, en tanto que Francisco Cerúndolo cayó 6-7 (5), 6-4 y 6-2 con Roberto Bautista-Agut.



DJOKOVIC EN LA DAVIS

El ex número uno del mundo, Novak Djokovic (Nº 6), será parte del plantel de Serbia en las Finales de la Copa Davis 2022. La competición se jugará del 13 al 18 de septiembre en la ciudad de Valencia, España.

El país balcánico integra el Grupo B junto a España, Canadá y Corea del Sur. Cabe mencionar que Nole fue campeón de la Davis en el año 2010, cuando Serbia venció en la final a Francia en una serie dramática que se definió en el quinto punto.