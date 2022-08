Más de 2,4 millones de turistas se movilizaron por todo el país

Más de 2,4 millones de personas se movilizaron por el país durante este fin de semana largo y desembolsaron cerca de $20.000 millones en los principales destinos turísticos. Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundido este lunes.

Según ese trabajo, el fin de semana largo por el 17 de agosto movilizó a 824.764 turistas y 1,6 millones de excursionistas, que gastaron $20.059 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

Eso significó un aumento de 112,6% en el impacto económico respecto a 2021, medido a precios constantes, descontando el efecto inflación.

CAME detalló que la cantidad de turistas representa un 15,4% más que en el mismo feriado del año pasado: incidió mucho en ese incremento la presencia del visitante internacional y el regreso de los llamados "eventos", especialmente los deportivos, que hicieron desplegar comitivas de competidores, entrenadores y familias.

Los turistas gastaron $16.108 millones, 144,3% más que en 2021, medido a precios constantes, que se explica porque más gente viajó y porque las mayores distancias recorridas, las celebraciones y otras actividades pagas que estuvieron disponibles obligaron destinar más recursos a estas mini vacaciones, según la entidad.

El desembolso promedio diario por persona este año fue de $7.812, un 94,8% mayor que en 2021.

Cada visitante tuvo una estadía promedio de 2,5 días, algo por encima del año pasado (2,3 días), básicamente porque el turista internacional permaneció más tiempo y porque volvieron los destinos patagónicos a pleno, que son los que atraen estancias más prolongadas.

En cuanto a los excursionistas, viajaron 1.591.794 millón, que con un gasto promedio de $2.482 cada uno, generaron un impacto económico directo de $3.951 millones durante este fin de semana.

Este movimiento fue 6,1% mayor a 2021, el consumo diario subió 31% y el gasto total aumentó 39%, todo siempre a precios constantes.

CAME destacó también que muchas ciudades tuvieron ocupación plena, especialmente aquellas con celebraciones masivas, como fue el festejo del cumpleaños de la abuela Carabajal en La Banda (Santiago del Estero), el Festival Nacional de la Pesca del Dorado en Paso de la Patria (Corrientes) o la segunda fecha del Rugby Championship donde Los Pumas enfrentaron a Australia en la ciudad de San Juan.

“Estamos cerrando otro fin de semana largo con números que superan por mucho a los de la prepandemia, tanto en destinos consolidados como emergentes”, aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Y agregó: “Lo venimos diciendo desde el verano: lo que está pasando en el turismo ya no es recuperación, es crecimiento”.

Desde el sector destacaron que la recuperación del turismo receptivo fue “liderado por visitantes de Uruguay y Brasil a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Salta y los destinos de la provincia de Entre Ríos, que tuvieron un gran movimiento turístico.

Este fin de semana largo, en la provincia de Córdoba se destacaron los siguientes puntos turísticos: Villa Carlos Paz llegó al 70% de plazas ocupadas, Villa General Belgrano al 78%, La Cumbrecita al 92%, Cosquín al 85%, Santa Rosa de Calamuchita al 61%, Alta Gracia al 88%, Miramar de Ansenuza al 75%, Villa Giardino al 79%, La Cumbre al 75%, Mina Clavero al 48%, Cura Brochero al 53% y Nono al 54%.

En la provincia de Santa Fe se destacaron Rosario con 98% de ocupación; la ciudad de Santa Fe, 90%; Rafaela, 100%; Oliveros, 90%; Villa Constitución 80%; Melincué, 70% y Reconquista, 85%.

En la Patagonia, San Carlos de Bariloche estuvo ocupada en un 85%; Las Grutas, 65%; Puerto Madryn, 87%; Esquel, 65%; San Martín de los Andes, 80%; Villa La Angostura, 70%; El Calafate, 65%; Ushuaia, 85% y Río Grande 73%.

Durante las vacaciones de invierno viajaron por el país más de 5 millones de turistas, lo que implicó -también- como en este fin de semana largo, un crecimiento con respecto a la temporada prepandémica.