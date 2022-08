Pymes piden prioridad para importar insumos

Pequeños y medianos empresarios proponen que el Gobierno le otorgue prioridad de acceso al mercado de dólares a las firmas cuya importación de insumos no supere el 20% de su facturación. Así lo explicó a Noticias Argentinas el titular de la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, quien tiene previsto recibir este martes al secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren en el marco de la celebración del Día del Empresario Nacional.

Fernández explicó que existe el riesgo de que haya empresas que tengan que frenar su actividad por falta de insumos críticos, como es el caso de las tintas especiales para el packaging y el vidrio que se usa en la fabricación de botellas para el vino.

El empresario puntualizó que desde el momento en que una empresa puede acceder al Mercado Único y Libre de Cambios y hacer pagos a sus proveedores en el exterior "hay que esperar otros 60 días para que llegue el embarque.

"Hay que pensar que todo lo que se pueda autorizar ahora llegaría en noviembre", explicó Fernández, quien consideró que por esa razón el Gobierno debería "darle prioridad" en el acceso a dólares a las pymes cuya demanda de dólares para importar es baja con relación al resto de sus costos y su facturación.

El empresario recibirá a Mendiguren en la histórica sede de la Confederación General Económica (CGE) en Rivadavia al 1100. El Día del Empresario Nacional fue instituido por la Ley 27.108 sancionada el 17 de diciembre de 2014, a partir de un proyecto del actual diputado nacional Carlos Heller en recuerdo a la conformación en 1953 de la CGE, presidida por José Ber Gelbard.

Así, la CGERA se suma a otras entidades empresarias como la Unión Industrial Argentinas (UIA) que ya le hicieron llegar a Mendiguren sus reclamos por la falta de dólares para la importación.



En la entidad que preside Fernández, también se piensa elevar una propuesta para que se le permite a las pymes industriales acceder a un régimen de exteriorización de billetes a pymes, similar al que se aprobó recientemente para el sector de la construcción.

"Nosotros queremos colaborar con las nuevas autoridades y por eso está acercando estas iniciativas al secretario de Industria", explicó el empresario pyme.

Según datos del Banco Central, en el primer semestre de este año, la venta de dólares para importación creció 29% respecto de igual período del año pasado, por un total de u$s35.372 millones. La mayoría se explica por las compras del sector de la energía.

Aunque si se analizan los diferentes sectores, hubo algunos que pudieron acceder a más divisas que el promedio, es decir, fueron ganadores en la pelea por los escasos billetes que viene manejando la entidad monetaria.

Sobre un total de 28 rubros de la actividad económica, hubo solo 9 que compraron por encima del 29%, y el resto adquirió menos que el año pasado, y más que en 2021, pero por debajo del promedio.

Si bien el sector Gastronomía no es relevante en términos de cantidades, ya que compró u$s11 millones, esto representó un incremento del 83,3% durante el primer semestre respecto del año pasado.

También las empresas del sector textil y de cueros estuvieron por encima de la media al registrar compras por u$s926 millones, un 40% más que en el primer semestre del 2021.

La industria del papel registra adquisición de dólares por u$s710 millones, con una mejora del 31,5% más que el año pasado. Y empresas del sector privado no financiero registraron importaciones por u$s1.719 millones, con un incremento del 72%. (NA)