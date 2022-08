Guardados para mejorar

No hay margen de error, porque la victoria resulta una urgencia para escaparle a la zona de descenso en la Primera Nacional. El bajo nivel expuesto en la última presentación, sumado a lo mucho que le cuesta sumar de visitante (hace de septiembre del año pasado que no gana en terreno ajeno), y el clima tenso que se empezó a vivir desde la derrota del viernes llenan de dudas a todos en Atlético de Rafaela.

Luego de una prolongada charla entre el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán y el plantel, donde hubo un análisis profundo de los defectos y dificultades en el funcionamiento del equipo, sumado al enojo de los hinchas (ayer hubo custodia policial en el Monumental) se llegó a una conclusión: desde mañana Atlético se concentrará en el predio María, sitio ubicado a unos 20 kilómetros de Rafaela sobre ruta 34 (jurisdicción de Lehmann).

“Es una posibilidad, se va a confirmar en las próximas horas, pero un lugar de contención, de convivencia, creo que puede ser algo positivo, la idea es ir desde el día miércoles, toda la semana ahí, trasladarse al Autódromo para entrenar y el domingo viajar a Buenos Aires”, contó Ezequiel Medrán.

Atlético no quiere distracciones y por eso el DT confía en que el aislamiento podrá ayudar al objetivo de recuperar desde la cabeza a un plantel que no para de recibir ‘golpes’.