¡Un gesto para aplaudir!

Una situación inédita se vivió en el encuentro entre Deportivo Aldao y Deportivo Susana por el torneo de la octava división de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. A Sergio Arrieta da ganas de abrazarlo y decirle que es el mejor juez de línea del mundo. El gesto que tuvo lo dice todo: le prestó sus botines a uno de los jugadores para que pudiera jugar. Por más gestos así.



“Ya se jugaba casi la mitad del primer tiempo y observó que uno de los chicos de Aldao se quedó parado abajo, en el medio del área y no se movía. Sus compañeros, el profe desde afuera lo alentaban como para que siguiera jugando de todas formas, pero no pasa nada. Fue algo que me llamó la atención, me preocupé y consulté si le había pasado algo, si tenía algún problema físico y me comentaron que se le habían roto los botines y que no tenían otros para poder darles”, relata Sergio Arrieta a LA OPINIÓN, y luego agrega: “Pensé que el chico podía ser 30, 33 por la edad, pregunté y me dijeron que calzaba 42 así que ni lo dudé, me saqué los míos que son 43 y se los di para que pudiera seguir jugando”.



Sergio es profe de karate, cursa la carrera de Entrenador Deportivo en UNRAF y desde el año pasado también la de árbitro. A comienzo de año empezó a dirigir en Infantiles y el último sábado en Aldao vs Susana tuvo su debut en Inferiores como asistente, día que quedará en el recuerdo de todos.



“En todos los ámbitos hay una realidad que tenemos que lidiar con todo, no es el mejor momento y si uno con pequeños gestos puede aportar su granito de arena bienvenido sea”, cerró.