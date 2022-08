El Concejo tiene en agenda el análisis de cinco proyectos de Ordenanza

El caos vehicular que se registra en algunos momentos del día, el creciente número de accidentes y la falta de controles se conjugan para que el tránsito en la ciudad se haya transformado en desordenado y sumamente peligroso.

En este marco, el pasado 11 de junio, el secretario de Gobierno y Participación le adelantó a los Concejales que el Gobierno iba a enviar un proyecto de Ordenanza que le permita adoptar medidas para controlar y mejorar el tránsito y bajar la siniestralidad en las calles de la ciudad.

Muriel había concurrido al Cuerpo Legislativo para dar a conocer los resultados del primer trabajo del Observatorio Vial de la ciudad y, aferrándose a estos preocupantes datos, les solicitó que acompañen al Ejecutivo declarando Emergencia Vial que recibirían en poco tiempo más.



CONTRATACIÓN

DIRECTA

En ese marco, la Ordenanza solicita (art. 1) que se “declare la emergencia en materia de Seguridad Vial en la ciudad de Rafaela, durante el período de un año desde la sanción de la presente, el cual quedará prorrogado automáticamente por otro período de tiempo de igual duración, excepto disposición legal en contrario, emanada de este cuerpo legislativo”.

A tal fin, se autoriza (art. 2) al Gobierno municipal “a contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad, mientras dure esta emergencia”

“Las contrataciones directas autorizadas en el artículo precedente deberán contar con por lo menos dos cotizaciones, a fin de permitir la comparación y selección de las ofertas que resulten más convenientes a los intereses municipales”, especifica en el artículo 3°.

En los ítems restantes se determina la forma en que el Ejecutivo deberá convocar a los oferentes “para facilitar la más amplia participación” y se lo faculta “a efectuar la adecuación de partidas presupuestarias necesarias a los efectos de aumentar, profundizar, articular e implementar las tareas de prevención y acciones positivas necesarias para optimizar las condiciones de Seguridad Vial de la ciudad …”.



APROBACIÓN

COMPLICADA

“Contar con esta emergencia nos facilitará, por ejemplo, la compra directa de móviles. Ahí tenemos una falencia que ustedes conocen, y no es por tratar de evadir los controles sino por una situación de la economía nacional que no nos permite comprar porque las fábricas no licitan. Necesitamos esa compra directa para todo lo que esté relacionado con la labor de nuestros inspectores. Asimismo, necesitamos incorporar agentes a Protección Vial y Comunitaria, que tiene la misma cantidad que hace 10 años, pero con un crecimiento exponencial de vehículos en el mismo período. Después, tendremos que ver si incorporamos por contrato, si debemos liberar algunos de los existentes y este análisis me gustaría que esté dentro de la emergencia”, dijo el secretario de Gobierno en aquella oportunidad.

La respuesta de la oposición fue clara y contundente: “la idea es ir saliendo de los esquemas de emergencia y de ahora en adelante se irá, como siempre se lo hizo, habilitando excepciones para la compra directa, analizando caso por caso, pero sin cheques en blanco”.



OBRAS DEL

CAMINO N° 6

Otra Ordenanza remitida por el Ejecutivo establece la ratificación del convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para la realización de la obra "Pavimentación Camino Público N. º 6 entre RN N º 34 y Variante Rafaela" y se autoriza la ejecución de la obra de "Pavimentación Camino Público Nº 6 entre RN Nº 34 y Variante Rafaela y las Obras Complementarias", por administración o por terceros.

Por el acuerdo llegarán a la ciudad 126 millones de pesos, pero en esa suma no están incluido los costos que demandarán: el corrimientos de líneas de EPE, el desplazamiento de alambrados y la obra de alumbrado público, que importan unos 69 millones de pesos más. Estos trabajos deberán ser asumidos por los frentistas

Para tal efecto, la Ordenanza determina la creación de “una Contribución por Mejoras por el valor de los proyectos de las Obras Complementarias de corrimiento de tendido eléctrico y alambrados para liberar la traza del Camino Público N° 6”.

Se establece, además, que “los propietarios alcanzados por la contribución por mejoras de la presente norma legal, quedan obligados al pago de su costo total, … y podrán hacerlo en hasta cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

Igualmente, se fija que “previo a la ejecución de las obras, todos los beneficiarios titulares de inmuebles alcanzados por la contribución, podrán oponerse al beneficio y pago de la misma, a cuyos fines se habilitará un Registro de Oposición”.



NUEVO

ECOPUNTO

La otra norma impulsada por el Ejecutivo le pide a los ediles aprobación para “el emplazamiento de una estación de residuos clasificados, denominada Ecopunto, en el predio ubicado en la intersección de las avenidas Gabriel Maggi e Italia (concesión N° 202, catastro municipal N° 32.059)”.

Vale aclarar que los fondos necesarios para los trabajos serán provistos por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y para ingresarlos a las cuentas del Municipio, también se requiere autorización.

En los considerandos se indica que “que desde hace varios años, los vecinos del este de la ciudad solicitan la construcción de otro predio de similares características al ya existente (ruta N° 70, frente al Cementerio municipal), lo cual facilita el traslado de los residuos”.

Y entre los beneficios se menciona que el Ecopunto “generará un impacto ambiental positivo permitiendo ampliar los servicios de disposición existentes, aumentando el recupero de materiales reciclables, minimizando la aparición de micro basurales y generando mano de obra a los recicladores urbanos”.



OTROS PROYECTOS

Por iniciativa de los Concejales del Bloque Juntos por el Cambio se quiere modificar, por un error cometido al sancionarse la Ordenanza N° 5.306, de fecha 12 de agosto de 2021, que impuso el nombre de "Libertad de los pueblos de América" al Camino Público N º 6 desde su intersección con calle Aconcagua hacia el este”, debido a que por una norma de igual tenor anterior (N.º 3.930, del 07 de julio de 2006), en su artículo 1°, se le había dado el nombre de "Padre Normando Corti" al Camino Público N º 6 desde Bv. Lehmann y su proyección hacia el este”.

Para salvar la omisión se modificará el artículo 1°, que quedará redactado de la siguiente manera: “Padre Normando Corti al Camino Público Nº 6 desde Bv. Lehmann hasta su intersección con calle Aconcagua”.

La misma bancada opositora promueve la creación de un “Programa de Educación Financiera y Bancaria”.

Los cambiemistas sostienen que “la falta de conocimiento económico financiero, lleva implícito la errónea toma de decisiones en la materia, y el desaprovechamiento de oportunidades económicas, repercutiendo esto de modo directo en la economía personal y en su caso, familiar, con consecuencias disvaliosas tales como: pérdidas patrimoniales, endeudamiento excesivo y exclusión del sistema financiero”. En función de ello, “resulta conveniente que todos los ciudadanos accedan a los beneficios que otorga el conocer el funcionamiento del sistema financiero, sus herramientas y oportunidades”.

El Programa tiene como destinatarios a todos los jóvenes y adultos que desean adquirir conocimientos respecto de dicha temática.

Finalmente, una Ordenanza del Frente Juntos y del Frente de Todos impone que las nuevas denominaciones de calles y espacios públicos de la ciudad de Rafaela, se harán siguiendo el criterio de paridad de género; con el objeto de iniciar un proceso de inclusión y representación local de muchas mujeres de nuestra historia, en la memoria colectiva de la ciudad.

En su artículo 2°, obliga a que “las 20 primeras calles, barrios y/o espacios públicos que se designen a partir de la entrada en vigencia de la presente, llevarán nombres de mujeres, obras de arte, fechas, gestas y de cualquier otra manifestación o hecho que refleja la importancia del género femenino” y en el siguiente marca que “las denominaciones subsiguientes se irán alternando entre nombres masculinos y femeninos conforme lo normado en la presente”.



AUTOCONVOCADOS

BARRIO ITALIA

El próximo viernes 19, a las 9, los ediles recibirán a los Vecinos Autoconvocados de barrio Italia, conforme al pedido de reunión recibido. Este grupo se encuentra enfrentado con el sector de vecinos que se oponen a la mano única de avenida Italia, de avenida Brasil hacia el norte, como también a las modificaciones viales que el Municipio tiene previstas para ejecutar