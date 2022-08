Tim Gajser volvió a coronarse en MXGP

El piloto esloveno Tim Gajser, del equipo oficial Honda Racing Corporation, logró su cuarto título en la categoría Premier MXGP del Campeonato del Mundo FIM de Motocross.

Esta temporada comenzó en Inglaterra en febrero, con Tim Gajser del equipo HRC compitiendo con una moto de fábrica, la CRF450RW.

Al final de la décima quinta ronda, en Suecia, con un total de 30 carreras, tenía 13 victorias y una ventaja de 115 puntos respecto de su competidor más cercano.

Gajser estaba preparado para quedarse con una nueva corona en Finlandia, celebrada el pasado domingo y no falló.

El múltiple campeón terminó sexto en la Carrera 1 y séptimo en la Carrera 2, lo que le permitió asegurarse el título de campeón a falta de dos rondas (cuatro carreras).

Tim Gajser ganó el campeonato mundial de MX2 (250cc.) en 2015. Al año siguiente pasó a la categoría reina de MXGP (450cc.), en la que consiguió el campeonato y el título de Novato del Año

Este nuevo halago se constituye en el quinto para el notable piloto eslovenio en el Campeonato Mundial de Motocross de la FIM.

"Definitivamente no he pilotado lo mejor posible, pero he realizado el trabajo y eso es lo que me propuse al principio del día. Cinco títulos mundiales... no me lo puedo creer. Todavía no lo he asimilado. Un gran agradecimiento a todo el equipo HRC, a la gente de las carreras y a todo el apoyo de Japón", expresó Gajser.

Los podios de la fecha desarrollada en Finlandia se integraron de esta manera:

Carrera 1: 1° Brian Bogers (Husqvarna); 2° Glenn Coldenhoff (Yamaha) y 3° Maxime Renaux (Yamaha).

Carrera 2: 1° Glenn Coldenhoff (Yamaha); 2° Jeremy Seewar (Yamaha) y 3° Maxime Renaux (Yamaha).