Por la inseguridad y los paros de docentes y estatales, Clara García cuestionó a Perotti

La diputada provincial, Clara García, pasó una vez más por Rafaela con críticas al gobernador, Omar Perotti, por la "cadena de errores y desaciertos" en la gestión de seguridad y también por la falta de diálogo con los gremios docentes y estatales que derivó en un conflicto costoso por la pérdida de días de clases para miles de alumnos santafesinos. Además, lamentó la falta de vocación del Ejecutivo provincial para avanzar hacia la reforma de la Constitución provincial y evitó hablar de candidaturas para el 2023. Tampoco confirmó ni descartó la idea de un socialismo dentro del frente de frentes que está en construcción en la Provincia -al menos si las esquirlas de la explosiva Elisa Carrió no dañan esa voluntad- pero al menos afirmó que el partido presentará candidatos propios en todo el país y en Santa Fe, claro.

Clara llegó acompañada por el diputado provincial, Pablo Pinotti, y el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort, quienes sí parecen tener un horizonte más nítido de lo que harán el próximo año más allá de que sus mandatos terminan en diciembre de 2023. Ambort ya decidió que no buscará una quinta reelección y que ocho años en el cargo "es suficiente" a la vez que adelantó que se encamina a ser precandidato a senador provincial por el departamento Castellanos. Por eso sus timbreos en Rafaela y reuniones en distintas localidades de la zona. Pinotti por su parte ya agendó una precandidatura a intendente de Sunchales: "Puedo ser yo o la actual concejal Andrea Ochat, pero por ahí va la cosa", confió en la conferencia de prensa que ofrecieron los tres ayer a medida mañana en Confitería 356, a la que luego se sumó Santiago Gaspoz, titular del Centro Socialista de esta ciudad.

Ante la consulta sobre sus planes para 2023, García evitó definiciones. "No quiero escaparle a la pregunta, pero también tengo que decir que el contexto nacional es tan cambiante, y la realidad de todos los partidos es tan inestable, que las charlas deben ser más en torno al horizonte hacia donde vamos que en lo pequeño de armar de las listas, los lugares y los cargos. Ese tiene que ser el final del camino" subrayó una de las principales referentes del socialismo de la Provincia y el país.

De todos modos, admitió que "ahora es tiempo de escuchar a la gente y su agenda". "Cuando la política se mete demasiado en la charla interna, en la denominada rosca, es cuando se aleja de la gente. Si bien no podemos negar el diálogo político, y ojalá fuera una cuestión más cotidiana, hay que estar en el territorio, con la gente", sostuvo para luego contar que el sábado por la noche pasó por Raquel y que después del encuentro con la prensa visitaría el Autódromo de Rafaela para recorrer el mega torneo infantil Celestito que se desarrolla hasta este lunes. "Extraño las épocas cuando la política, más allá de las diferencias, dialogaba de manera permanente en un clima de respeto. Hoy parece que el diálogo político fuera la noticia. Ustedes lo saben, nosotros los socialistas, y en esto quiero agradecer fuertemente a Pablo Pinotti mi compañero en la Cámara de Diputados, al Ale Ambort, trabajamos así en los territorios, conversando con los referentes locales", sostuvo.

-¿Cuál fue el significado del café que compartió con el concejal Leonardo Viotti días pasado en este mismo lugar?, se le preguntó.

-Precisamente es en el marco de ese diálogo político que es indispensable. Con Leonardo nos une muchos años de trabajo conjunto, participó de nuestros equipos técnicos en el área de ciencia y técnica. Se ha interesado en los equipos de gobierno de Rosario. Seguro vamos a estar trabajando en algo conjunto en prácticas municipales para Rafaela.

Cuando García hizo referencia a las dificultades para sostener el diálogo político puso sobre la mesa los obstáculos para mantener línea abierta con la gestión de Omar Perotti. "Esta semana vivimos situaciones inusuales en la Cámara de Diputados, que es un espejo o una caja de resonancia de la sociedad. Dos hechos que son dramáticos en distinta escala. Ibamos a recibir a la ministra de Ambiente y Cambio Climático (Erika Gonnet), una reunión que estaba pedida desde febrero cuando Rosario y otras localidades de la ribera del Paraná estaban agobiadas por el humo de las islas, que es una doble tragedia, la ambiental por el impacto en la vida animal, vegetal y en la tierra que se degrada. Y la tragedia de la salud porque para muchas personas con problemas respiratorios todo ha sido dramático, el cielo oscurecido y el aire contaminado, irrespirable. La ministra faltó a la cita. La noche anterior de su comparecencia en la Legislatura avisó que no vendría. Y listo", se quejó.

De la misma manera, el ahora ex ministro de Seguridad, Jorge Lagna, debía presentarse el miércoles por la tarde en Diputados. "El martes estaba preparando las respuestas a las preguntas de los diputados, y vaya si tenía que darnos respuestas, cuando el gobernador lo llama de urgencia y lo hecha ese mismo día. Nos quedamos sin nada", lamentó.

"Esta inestabilidad es enorme. El gobierno de Perotti se cargó al hombre en poco más de dos años y medio tres ministros de Gobierno y Justicia, 3 ministros de Seguridad, 3 jefes de Policía de la Provincia, 5 responsables del área penitenciaria, ámbito en el que se organiza el delito, y en Rosario 10 jefes de policía. Vaya si hay inestabilidad, de gestión y política. La mayoría de los cambios tuvo que ver con la ineficiencia de la gestión y con las internas, terribles internas, que hay dentro del Gobierno de Perotti" disparó García sin contemplaciones. "Necesitamos seguridad", acotó y reclamó.

Con respecto al acuerdo alcanzado por la deuda de la Nación con Santa Fe por la retención de la coparticipación, García volvió a cuestionar al gobernador por la falta de interés en la búsqueda de consensos y por "cortarse solo". "El Gobernador se reunió con el ministro de Economía, (Sergio) Massa el jueves, pero solo sabemos un título. Que en la agenda del diálogo estuvo el tema de la deuda. Hermes (Binner) fue a la Corte por este tema acompañado por los ex gobernadores (Carlos) Reutemann y (Jorge) Obeid, en un ejemplo de convivencia política. Perotti interrumpió este proceso conjunto, se reunió solo con Guzmán cuando éste tenía la renuncia redactada como ministro de Economía, y la verdad que firmó algo que no es bueno para Santa Fe. Ni para la Provincia ni para los municipios y comunas. Y encima firmó el convenio con la AFIP para pagarle una comisión a ese organismo por intercambio de información un monto exorbitante que es dos veces el presupuesto de la API, nuestro organismo recaudador", manifestó García.

Con respecto a la reforma de la Constitución de Santa Fe, García tiene el vaso medio lleno y medio vacío. "Estamos a favor de la autonomía municipal, pero a través de una reforma constitucional. Hay 10 proyectos de reforma, de distintos legisladores de todo el arco político. Una comisión ad hoc trabaja para encontrar una síntesis, lamentamos que desde el Ejecutivo no hay una postura ni un mensaje. Entiendo que hay chance política, un interés común de avanzar", dijo optimista. Sin embargo, reconoció que el inminente calendario electoral puede generar otra demora. Y el 2023 es un año perdido para un cambio de esta magnitud.

Con paros de 48 horas durante las últimas dos semanas por parte de los gremios docentes, estatales y profesionales médicos, la Provincia ingresó en un conflicto que tiene entre sus perdedores a miles de estudiantes santafesinos.

"El Gobierno se ha plantado en no llamar a paritarias, quizás porque se había acostumbrado a una relación con las cúpulas con los gremios. Pero ahora son las bases las que exigen una recomposición salarial porque hay una inflación desatada y condiciones de trabajo que deben mejorarse. Y están pidiendo apertura de paritarias para ver el tema del salario y otros temas. Es incorrecta la posición del gobierno en no abrir ese diálogo paritario", criticó una vez más a Perotti.

Por último, pidió al Gobierno nacional que busque dólares por otro lado sin afectar a la producción y a empresas que necesitan insumos para luego exportar. "El gobierno no debe meterse en el desarrollo de las empresas, pero sí generar las condiciones de previsibilidad. Y hoy hay temas que lo impiden, la inflación. Que la Nación que se ha quedado sin dólares fruto de políticas macroeconómicas muy malas", finalizó.