Ben Hur volvió a ganarle a Huracán de La Criolla

Un triunfo sin exigirse demasiado obtuvo este domingo Ben Hur ante Huracán de La Criolla, por 2 a 1, y de esa manera avanzó con un global de 5 a 2 a los octavos de final de la Copa Santa Fe, haciéndose acreedor al cheque de 300.000 pesos al cabo del enfrentamiento disputado en el estadio Néstor Zenklusen.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero dejó la sensación de haber jugado sabiendo que el 3 a 1 de la ida lo dejaba ya casi en la siguiente ronda. Si bien no se puede decir que hubo displicencia, si quedó claro que el equipo tuvo imprecisiones marcadas del medio campo hacia adelante que le impidieron establecer una mayor diferencia.

Más allá de los puntos en juego para este torneo, en el caso del Lobo estaba de por medio el interés en ir viendo el rendimiento de las contrataciones que han llegado en estas últimas semanas. Es cierto que algunos se están adaptando a lo que pretende el técnico, a los compañeros y al fútbol de nuestra Liga, pero pensando en lo que será el Regional Amateur queda claro que tendrán que mejorar individualmente.

Reyna cumplió con un gol, pero podría haber convertido un par más. Tiene un buen porte físico, aunque en sus sesiones no siempre encontró a un compañero.

Barco y Mustafá, que ingresaron en la parte complementaria, prácticamente no pesaron en cuanto a la incidencia en el juego del equipo.

Jiménez, con una linda definición en el primer gol escapándose de contra, y asistiendo a Reyna para el segundo, justo antes del final del primer tiempo, terminó siendo uno de los destacados.

El partido se "picó" en los últimos minutos, cuando Huracán se puso un poco nervioso y terminó con dos hombres menos, por las expulsiones de Gatti y Ramirez. Ben Hur lo cerró a media máquina y ahora ya piensa en el ganador de 9 de Julio-Atlético María Juana.



BEN HUR 2 - HURACÁN 1

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Leandro Masiello (Santa Fe).

Ben Hur: Matías Astrada; Nicolás Besaccia, Tomás Asteggiano, Martín Alemandi (45' Ezequiel Kinderknecht) y Andrés Grosso; Luciano Pogonza (45' Cristian Barco), Joel Sacks, Joaquín Castellano (75' Juan Bessone) y Sebastián Jiménez (87' Agustín Bianciotti); Diego López (60' Facundo Mustafá); Alejandro Reyna. Sup: Nicolás Ilchischien y Gustavo Mathier. DT: M. Barbero.

Huracán: Exequiel Salteño; Exequiel Zapata, Yasir Gatti, Ulises Villalba (61' Leandro Villalba) y Matías Ramirez; Kevin Villalba (70' Ramiro Gómez), Alexis Gatti, Juan Villalba y Rubén Martinez (77' Matoli); Adrián Villalba y Exequiel Torres (59' Oviedo). Sup: Nahuel Gómez y Ulises Spies. DT: Emanuel Comi.

Primer tiempo: a los 42' gol de Jiménez (BH) y 45' gol de Reyna (BH).

Segundo tiempo: 17' gol de Juan Villalba (H).

Incidencias: ST, 34' y 40' expulsados Gatti y Ramirez (H).