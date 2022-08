Vivas volverá a Los Pumas para la gira

El head coach de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, definió ayer los 32 jugadores que enfrentarán a los All Blacks de Nueva Zelanda en la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship. Las ausencias más destacadas de la delegación argentina son las de Agustín Creevy, Juan Imhoff, Jerónimo de la Fuente, Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela y Nicolás Sánchez, que no formarán parte de la gira por Oceanía.

En relación a los regresos, se apuntan los de Guido Petti, Eduardo Bello, Santiago Socino, Benjamín Urdapilleta y el rafaelino Mayco Vivas, que había sido desafectado del plantel que enfrentó a Australia por su reciente paternidad.

El plantel del seleccionado argentino de rugby estará compuesto por Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Santiago Carreras, Lucio Cinti y Santiago Cordero.

Tomás Cubeli, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Pablo Matera y Santiago Medrano. También, Lucas Mensa, Julián Montoya (capitán), Matías Moroni, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Santiago Socino, Benjamín Urdapilleta y Mayco Vivas.

Los Pumas lograron este sábado en San Juan la mayor victoria de su historial ante los Wallabies australianos (48-17) y quedaron al frente de las posiciones del Rugby Championship con 5 puntos (+16) por encima de las potencias del hemisferio sur.

Sus próximos rivales serán los All Blacks, que llegan de vencer al campeón del mundo, Sudáfrica, por 35-22 en el Ellis Park de Johannesburgo. El partido partido lo jugarán el sábado 27 de agosto a las 4:45 en Christchurch y el segundo, el sábado 3 de septiembre a las 4.05 en Hamilton.

Posteriormente, el equipo argentino cerrará la competencia con sus dos partidos ante los Springboks de Sudáfrica: el sábado 17 de septiembre a las 16:10 en Vélez Sarsfield y una semana después, desde las 12.05, en el Kings Park de Durban.