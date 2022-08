Educación Hospitalaria y Domiciliaria, una modalidad que fortalece la provincia

El pasado lunes 8 de agosto, la Escuela de modalidad Hospitalaria y Domiciliaria 1.391 cumplió 50 años y descubrió la placa con su nuevo nombre “Caminos de esperanza”. La celebración, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Adriana Cantero, y la directora provincial de la modalidad, Raquel Tibaldo, incluyó testimonios de madres y exalumnos, danzas y agasajos.

Coincide con su aniversario el otorgamiento de un fondo que ronda los cinco millones de pesos para la construcción de un espacio propio e independiente para el funcionamiento del establecimiento, una deuda pendiente que se vio jerarquizada en el 2020 a partir de la creación de una dirección provincial para esta modalidad Hospitalaria y Domiciliaria, como marca la Ley Nacional de Educación.

La provincia de Santa Fe cuenta con dos escuelas de la modalidad: una en Rosario y la otra en la ciudad capital, y constituye una estrategia tendiente a garantizar la continuidad de las trayectorias escolares de aquellos estudiantes que, por haber enfermado, se encuentren imposibilitados de concurrir a la escuela.

Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo que “cuando uno habla de trayectoria y habla de las escuelas, está hablando de historias compartidas que han dejado huellas y marcas en la biografía de muchas personas: estudiantes, docentes, padres, familias, médicos y asistentes que han compartido el desarrollo de esta tarea; esta es una gran tarea porque vincula salud y educación, que sin duda son las dos grandes políticas de cuidado que debe tener un Estado”.

Por su parte, la directora provincial Raquel Tibaldo, señaló la importancia de esta gestión provincial en jerarquizar la modalidad al rango de Dirección. Esto posibilitó su expansión en la atención a estudiantes del nivel secundario, junto a este crecimiento se completaron algunos cargos faltantes en ambas escuelas, en nivel inicial, docentes de educación especial, psicólogo, especialidades y asistentes escolares, necesarios para el fortalecimiento de las instituciones educativas.

Claudia Oviedo, directora de la escuela 1.391, señaló que “estar en la Dirección de esta querida escuela y en el año de su aniversario siento que es estar haciendo historia y eso me llena de orgullo, llevo 24 años transitando esta modalidad y hoy puedo ver plasmado el crecimiento tan importante para acompañar a los estudiantes en situación de enfermedad, en un contexto tan distinto al de hace cincuenta años pero que guarda y persigue el mismo fin que para nosotros es transmitir día a día, a pie de cama con cada uno de los niños y de las niñas y adolescentes que acompañamos no sólo contenidos y conceptos, sino también esperanza, amor y empatía”.

Las dos escuelas hospitalarias de Santa Fe y Rosario trabajan articuladamente con el hospital Alassia y el hospital Vilela, respectivamente. Los docentes trabajan con niñas, niños y adolescentes internados a pie de cama llevando las propuestas educativas en los destinos donde hay estudiantes internados. Actualmente se está atendiendo en el hospital Iturraspe y Mira y López en Santa Fe; y en Rosario en el hospital Provincial y Zona Norte. Estas escuelas sostienen un trabajo articulado con instituciones que facilitan a las familias los tratamientos ambulatorios de los chicos y chicas como la Fundación Mateo Esquivo y el Cenaih (Centro de Apoyo Integral Hematológico).

Desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, la provincia viene aplicando distintas estrategias que permitan alojar y garantizar el derecho a la educación de estudiantes en situación de internación, con el propósito de acercar no sólo el aprendizaje sino la trama afectiva y social que compone la escuela, es así que con el nombre “Remolinos” se instalaron espacios lúdicos pedagógicos con formatos flexibles que se prestan a dar respuesta a los requerimientos de los estudiantes atendiendo las particularidades de cada uno, considerando al juego como posibilitador de nuevos aprendizajes y el fortalecimiento de los ya adquiridos.

Las aulas flexibles cuentan con pisos blandos, repisas móviles, cestas de material didáctico, libros con perspectiva en el marco de la educación sexual integral, y la dimensión afectiva, pensados para el desarrollo de la expresión. En ese marco también se otorgan a las escuelas los kits escolares para el uso de las y los estudiantes.

Por otro lado, se realizan talleres de títeres, narrativas, TICS y se está tramitando un proyecto de formación para docentes acorde con los lineamientos de la educación sexual integral y la salud mental, herramientas necesarias para dar respuesta a las demandas territoriales.

Nada de esto es posible sin el acompañamiento y el asesoramiento a las familias de las y los estudiantes. Es por ello que la dirección provincial creó un equipo de monitoreo que acompaña y orienta a las familias en el funcionamiento de la modalidad, asesora a los docentes brindando la información necesaria y las herramientas pedagógicas para la atención educativa en domicilio.

Este año, con la resolución 425 del Consejo Federal de Educación que aprueba las “pautas para la regulación de ingreso a la modalidad de NNA en situaciones complejas”, se están dando los primeros pasos en la atención educativa a estudiantes con problemas de salud mental, una demanda observada por la provincia de Santa Fe junto a todas las jurisdicciones del territorio nacional.

“Desde la Dirección nos planteamos como objetivos el crecimiento de los espacios educativos de acompañamiento tanto domiciliarios como hospitalarios y la ampliación de los espacios físicos en los nosocomios para el desarrollo de las tareas pedagógicas cotidianas de los docentes con los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, con el firme propósito de garantizar sus derechos de acceso a la educación y a la salud”, finalizó Raquel Tibaldo.