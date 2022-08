La Crema, ante su peor momento y resultados que traen algo de ‘alivio’

Atlético de Rafaela atraviesa por su peor momento en la temporada 2022. En el inicio de la fecha 29 perdió 2-1 con Estudiantes de Buenos Aires en el Monumental de Alberdi y agudizó su mal momento futbolístico. El equipo de Ezequiel Medrán dio un paso hacia atrás por el resultado y por el rendimiento. Y ahora tendrá que recomponerse en terreno ajeno, lo que prácticamente se transforma en un imposible. La Crema es el peor equipo de la categoría jugando en condición de visitante. No gana desde septiembre del año pasado, acumulando ya 17 partidos, y en el actual torneo apenas sumó 5 puntos, fruto de todos empates.



Y en medio del tormentoso presente que vive Atlético, surgen las especulaciones ante los actos vandálicos de los hinchas, que rayaron y pincharon las gomas de los autos de Claudio Bieler y Jonás Aguirre. ¿Se baja del barco el Taca? Aún el capitán no habló, pero todo indicaría que no sería una opción para el referente que tiene el plantel albiceleste y seguirá hasta el final del campeonato.



Es un momento bisagra para Atlético, de más está aclararlo. No sólo por la imperiosa necesidad de sumar como sea -y lo que sea- ante lo ajustado y parejo que se puso todo en la zona de abajo, sino que también levantar en lo anímico a un plantel que el último viernes recibió un cachetazo que lo dejó grogui.



La buena noticia, entre tantas pálidas, tiene que ver con los resultados de los rivales. Perdieron Flandria (25) y Tristán Suárez (24). Igualó Sacachispas y este lunes juega Nueva Chicago (26).



De acá al final del torneo será así. Cada uno de los elencos que están en los puestos de abajo mirará el resultado de los otros, soñando con no caer en la zona roja que hoy están Sacachispas y Santamarina (quedó libre esta fecha).