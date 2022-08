Benzema es el favorito de Mbappé para ganar el Balón de Oro

El astro del Paris Saint Germain, el francés Kylian Mbappé dio como favorito para ganar el Balón de Oro que de la revista gala France Football a su compatriota del Real Madrid, Karim Benzema, ubicándose junto al senegalés Sadio Mané, exLiverpool y actual en Bayern Munich, en el segundo lugar.

"Creo que está Benzema primero y luego me ubico yo y Mané", respondió a France Football al ser consultado por su 'top-3', un día después de la publicación de la nómina de 30 candidatos, en la cual por primera vez en 17 años no está Lionel Messi.

El campeón mundial en Rusia 2018, de 23 años, ve a Benzema como el mejor del mundo y vencedor del galardón, al considerar: "Debe ganar. Tiene 34 años, acaba de hacer la temporada de su vida, ganó una nueva Liga de Campeones siendo a decisivo".

El Balón de Oro será entregado el 17 de octubre próximo en París y cambió de formato para esta edición: ya no corona al mejor jugador del año natural sino de la temporada deportiva, primando "las actuaciones individuales" y el "carácter decisivo e impresionante" de los candidatos, consignó AFP.

Mbappé, autor en la temporada 2021-22 de 39 goles y 26 asistencias, no conquistó la Liga de Campeones, en cambio Benzema ganó la Champions y la Liga, mientras que Mané ganó la Copa de África con Senegal, la Copa de la Liga inglesa, la Copa inglesa y alcanzó la final de la Champions.