Tacural: en marcha obras de infraestructura que cambiará la vida de los tacuralenses

TACURAL. - Como suele ocurrir habitualmente, la celebración de la fiesta patronal es una estupenda vidriera para que desde el Gobierno local se exhiban los logros alcanzados durante el mandato, razón por la cual hoy, Fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Tacural, además Día Central de Festejos, ofrecemos las respuestas del titular de la Comuna, Adrián Sola, en relación a la marcha de la comunidad.

El mandatario local puso especial énfasis en destacar que "el logro más grande de esta gestión es estar construyendo los desagües cloacales. Una obra que va a cambiar la vida de todos los tacuralenses. Con una inversión de $ 180.000.000 el gobierno de la provincia apuesta al arraigo y por ende con estas obras permiten igualar y darles equidad a todos los habitantes. Más si son del interior del interior, que con recursos propios serían muy difícil de encarar.

Por otra parte recordó que "durante la campaña nos habíamos trazado tres metas fundamentales.

a) Centro de Salud: "habíamos firmado en 2010 un convenio con la Provincia para la construcción del Nuevo Centro de Salud. Pasaron los tiempos y los gobiernos y nunca se llegó a reflejar tan indispensable construcción. Cuando lanzamos nuestra candidatura, el hoy Gobernador, me dijo que trace 3 líneas donde se podía trabajar. Le comentamos que salud. viviendas y caminos rurales eran una de nuestras principales demandas. Hoy ese pedido se hizo realidad. Hace un poco más de un año se hizo realidad y contamos con un edificio nuevo del Centro de Salud Dr.Carlos Franzini con una inversión de $ 8.000.000, contando con consultorios externos y un consultorio para odontología completamente equipado que por primera vez cuenta nuestra localidad. A su vez por gestiones realizadas en conjunto con el senador Alcides Calvo recibimos equipamiento de última tecnología ($ 3.000.000) que permitirá darle un salto de calidad a la salud de toda la zona de influencia.

b) Viviendas: "hoy se están ejecutando 3 viviendas en lotes propios con un avance del 75%. y 2 familias más se vieron beneficiadas que durante estos días se depositará el primer anticipo para dar comienzo a tan anhelada obra.

c)Estabilizado en caminos rurales: "fuimos beneficiados en el Programa Caminos de la RURALIDAD. Se están ejecutando los últimos kilómetros de estabilizado granular en caminos rurales llegando a la mayoría de las explotaciones tamberas. Todo esto permitirá el retiro de la producción en momentos difíciles de grandes lluvias. También dentro de este programa tuvimos la oportunidad de recibir de parte del Ministerio de la Producción una nueva retroexcavadora John Deere.

"Continuamos trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Se está trabajando en la recolección diferencial de residuos domiciliarios. Gracias al Ministerio de Ambiente de la provincia se adquirió un camión Ford cargo 2010 equipado con un compactador nuevo Ombú. Una inversión de más de 11.000.000. Esto nos permitirá, más allá de mejorar la recolección, comenzar a concientizar a la gente de lo problemático que es el tema de la basura y de esta manera llegar a toda la ciudadanía en realizar una recolección diferenciada.

En otro párrafo enfatizó que "tenemos muchas obras comenzadas y algunas finalizadas, someramente las detallo:

a) "Estamos cambiando prácticamente toda la iluminación pública. Se están colocando 105 nuevas columnas de iluminación con artefactos led.

"Luego de la finalización contaremos con un 90% de la localidad con este nuevo sistema, En la actualidad ya hemos reemplazado más de 100 de los artefactos de sodio por Led. La mayoría de esta obra se encuadra en el programa de Obras Menores 2020 y Fortalecimiento Urbano proveniente de Vialidad Provincial.

b) Construcción de Cordón cuneta. "Con el programa Incluir se están construyendo 14 cuadras en el sector sur del pueblo. Una inversión que supera los $ 8.000.000.

c) "Se reacondicionó completamente la avenida 9 de Julio. Con el programa nacional Argentina Hace se construyó veredas internas, colocación de bancos, cestos y especies arbóreas, cambio de iluminación. Inversión de $ 4.500.000.

d) "Se reemplazaron las luminarias de ornamentación sobre la Avda., 25 de Mayo y se pintaron pérgolas, bancos y macetones. Todo con recursos propios. A su vez se colocaron nuevas columnas de iluminación y especies arbóreas en la misma avenida, pero en el sector sur de la plaza, conjuntamente con la construcción de cantero central y cordón cuneta.

f) "Se está construyendo el edificio de Punto Violeta. Proveniente del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Por un monto de $ 9.5000.000 contaremos con un lugar para tratar temas de desigualdades y violencias de géneros con profesionales que trabajarán en la capacitación y concientización para toda la zona de influencia.

g) "Se está ejecutando la construcción de una cuadra de pavimento y reconstrucción de la esquina 9 de Julio y S.de Iriondo. Con recursos provenientes del Programa Obras Menores 2021 se pavimentará la calle Simón de Iriondo (entre 9 de Julio y Scotto).

h) "Se están abriendo calles sobre el Nuevo Área Industrial y de Servicios Comunal "Tacural Emprende" para la radicación de industrias que desean apostar y desarrollarse en una localidad pujante como la nuestra. Cuenta con 14 lotes con dimensiones generosas.

"Una de las metas trazadas por esta gestión y sería una especie de broche de oro sería el Nuevo Ingreso a la localidad sobre Ruta Nacional 34. Obra solicitada desde hace muchos años que permitirá un correcto ingreso y evitará la cantidad de accidentes graves que estamos teniendo durante todo el tiempo. En estos momentos tenemos la no objeción de la obra que implica que estamos cerca de lograr el cometido.

"Otra obra solicitada y firma de convenio con Nación hace bastante tiempo es la llegada del gas a Tacural. En el año 2014 habíamos firmado un convenio con el ministerio de Obras Públicas de la Nación donde se nos incorpora en el ramal que llega hasta Sunchales.

Y algo que nos beneficiará y dará un salto de calidad a todos es la pavimentación de la Ruta Provincial 80 S. Este tramo comprende desde zona urbana local hasta la intersección de Ruta Prov. 22

por otra parte consideró que "en el aspecto laboral gracias a Dios en Tacural prácticamente hay una poca casi nula desocupación. Es un pueblo que en lo privado y público se están realizando muchas tareas. Al estar prácticamente sostenido por una economía cuanto rural, hay variadas actividades, que junto a empresa del rubro más otras se le está dando trabajo a mucha gente.

"Con respecto a educación contamos con un Jardín de Infantes, una escuela primaria y un secundario. En estos tiempos estamos trabajando junto a las directoras de los establecimientos educativos en la posibilidad de implementar un secundario para adultos. Algo que hace tiempo vengo sosteniendo y desearía que se concrete. Sabiendo que la educación es un pilar importante para todos y todas y darles la oportunidad a los más adultos la posibilidad que puedan culminar o concretar sus estudios.

También agregó que en relación "a Cultura se está trabajando muy bien. Hoy se cuentan con más de 10 talleres comunales (folclore, danzas, yoga, pintura, idioma, etc.).

"Se cuenta con un grupo de mujeres que están abocadas a embellecer el pueblo con pinturas en tapiales, columnas, etc. Siempre fue un fiel reflejo de cómo queremos presentar a la localidad con innovaciones artísticas".