Neumáticos: concientización y disposición final segura

Integrantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela se reunieron con representantes de empresas que comercializan o realizan cambios de neumáticos para seguir trabajando en la Campaña de Consumidor Responsable.

Esta iniciativa entre el Estado y más de 15 prestadores de servicios de neumáticos, tiene como objetivo reforzar en la ciudadanía el compromiso con la disposición final de este material y ofrecer un servicio que asegure la correcta disposición de este residuo y su destino final seguro.



DISPOSICION DE NEUMATICOS

Si una persona realiza el cambio de cubiertas en un comercio habilitado, puede dejar los neumáticos que ya no utiliza en el mismo lugar donde le prestaron el servicio.

Los comerciantes de neumáticos ofician de mediadores para asegurar que las cubiertas lleguen al Complejo Ambiental y puedan ser enviadas a la planta de tratamiento, que los procesa para que puedan reutilizarse, por ejemplo para hacer cemento. Hasta el momento, pagando un canon de ingreso por los precios elevados que tienen los traslados de los neumáticos fuera de uso a las plantas que le dan el tratamiento final. Por eso por el momento las casas que venden y recambian neumáticos, son quienes le ofrecerán este servicio a los clientes al costo de disposición.

Puede ocurrir también que algunos particulares tengan neumáticos en desuso en su domicilio. En este caso puede llevarlos sin costo, al Eco Punto que funciona de lunes a sábados de 8:00 a 19;00, frente al Cementerio Municipal.



CONVENIO PARA UNA

DISPOSICION FINAL SEGURA

Durante el encuentro con los comerciantes de neumáticos, se informó sobre el convenio que hace unas semanas la Municipalidad de Rafaela firmó con la empresa Geocycle para que retire los neumáticos fuera de uso (NFU), acopiados en el Complejo Ambiental de Rafaela, y los traslade hasta un centro de co-procesamiento que asegura su disposición final segura y su reutilización.

El material que se retira es procesado en hornos cementeros, con una tecnología analizada y avalada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia, que también formó parte de este acuerdo con la empresa.

Con cada entrega, la Municipalidad de Rafaela recibe el correspondiente certificado de disposición final, que puede hacerse extensivo a los generadores particulares.

También se mencionó el proyecto para que los comerciantes de este material no paguen canon de ingreso al momento de llevar los neumáticos fuera de uso al sitio de disposición en el Complejo Ambiental de la ciudad. Tema que había sido anunciado y tratado previamente en el marco del Consejo Ambiental del IDSR.



RESPONSABILIDAD

CIUDADANA

Si los neumáticos se arrojan o acumulan en lugares inadecuados, pueden generar incendios y la proliferación de insectos, por eso entregando las cubiertas al prestador del servicio, evitamos que se presenten este tipo de situaciones y ayudamos al cuidado del ambiente en la ciudad. Es fundamental que los materiales que ya no se utilizan, ingresen al Complejo Ambiental para asegurar su destino final. Y desde el estado local se invita a todos los ciudadanos a comprometerse una vez más con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente en Rafaela. La búsqueda de soluciones locales para el tratamiento de residuos, sigue siendo un aspecto fundamental en pos de generar valor y el crecimiento de mano de obra a nivel local en el Complejo Ambiental de la ciudad.