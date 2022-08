River goleó a Newell's con gran partido de Solari

River se impuso anoche por 4 a 1 sobre Newell´s con un doblete del delantero Pablo Solari, que abrió el encuentro en el estadio Más Monumental, en un partido de la 13ª fecha del torneo de la Liga Profesional.

Solari rompió con la monotonía con un remate que se desvió en Leonel Vangioni y venció a Lautaro Morales.Pocos minutos después, a los 33, nuevamente Solari con una certera definición al palo derecho de Morales puso el 2 a 0 para el conjunto de Marcelo Gallardo. A los 19 minutos del complemento llegó el descuento de Newell´s: el ingresado Pablo Pérez fue el encargado de poner el 2 a 1 con un cabezazo.

Sin embargo, el cotejo no llegó a complicarse para el elenco de Núñez gracias a que Javier Pinola, también de cabeza, sentenció la victoria con un frentazo a los 27, al tiempo que Matías Suárez liquidó el partido con un formidable remate. Con este resultado, River alcanzó los 21 puntos y quedó a siete del líder del torneo, Atlético Tucumán.



OTROS PARTIDOS

Independiente rescató un punto al igualar 1 a 1 con Lanús en el final del partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez. José "Pepe" Sand, a los 20 minutos de la etapa inicial, le dio la victoria parcial al "Granate" al capitalizar un rebote y definir por encima del arquero Milton Álvarez, mientras que el empate llegó en el segundo tiempo, a los 38, por medio de un cabezazo de Leandro Benegas.

Rosario Central le ganó a Barracas Central 3-1 en el Gigante de Arroyito. Los goles para la victoria Canalla fueron marcados por Franco Frías, Alejo Veliz y Gino Infantino, mientras que para Barracas había empatado transitoriamente Cristian Colmán. El conjunto de Carlos Tevez jugó 50 minutos con un jugador menos por la expulsión de Mateo Tanlongo.

Por su parte, Defensa y Justicia y Tigre lo intentaron pero no pasaron del 0 a 0 en Florencio Varela.



OTROS DEL DOMINGO

Para hoy, además de Racing y Boca, se anuncian los encuentros entre Vélez vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (15.30); Argentinos Juniors vs. Unión de Santa Fe (18) y Estudiantes vs. Talleres (18).