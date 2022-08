A pura emoción, recordaron a Juan Basso al cumplirse 100 años de su nacimiento

"Todavía no asumí el galardón que me dieron. Ni siquiera lo entré a analizar para ver si lo merezco o fue un hecho de suerte. Estamos exportando ya el 50 por ciento de la producción. Vamos a seguir creciendo. Y como el país se mantiene en un nivel, entonces tendremos que exportar más. Y los proyectos están. Y el éxito también, porque ya nos conocen en el exterior, como producto argentino, como una marca argentina, no con licencia. Lo nuestro va como Industria Argentina, y no le ponemos rafaelina porque no podemos, sino lo haríamos". El testimonio es de Juan Florentino Bienvenido Basso en 1987, durante una entrevista que le hicieran en ocasión de recibir el premio "Empresario del Año" que le había otorgado la Confederación General de la Industria de la República Argentina.

Ese tramo del reportaje se reprodujo ayer durante el acto, emotivo por cierto, que el Grupo Basso realizó en el ingreso de la planta de barrio Amancay a modo de homenaje al cumplirse el centenario del natalicio de Juan Basso. La familia encabezada por sus hijos, José Luis y Juan Carlos, invitados especiales y personal de la compañía participaron al mediodía de este encuentro en el que se buscó recordar la obra del industrial, quien nació en Humberto en 1922 y falleció en febrero de 1990.

"Los que tuvimos la suerte de vivirlo y convivirlo durante muchos años, estamos hablando de un gran hombre que hizo mucho por nosotros, por las hermanas que están acá presentes, por los ciudadanos de Rafaela", sostuvo José Luis desde el pequeño escenario montado para la ceremonia. "Me preguntaron qué me gustaría. Y sí, me gustaría tomar un café con él y preguntarle si está conforme con lo que hicimos, si llevamos sus banderas al lugar que realmente se merecía", planteó. Después buscó respuestas. "Estamos muy contentos con mi hermano de lo que logramos hacer. Ese café algún día allá en el cielo lo vamos a tomar", dijo con la voz marcada por la emoción.

Como presidente del Directorio, José Luis se encargó de los agradecimientos. "A los que nos acompañan hoy, que es gente muy cercana a mi corazón, a nuestros corazones, gracias. Desde las tías, desde mi esposa, mi hermano y su señora, mis hijos, mis nietos, nos hacen sentir que hace la pena seguir luchando en un momento muy duro", expresó. Pero también sintió la necesidad de exponer las dificultades que los avatares de la economía generan a la actividad empresaria al sostener que "solo nosotros sabemos cuán duro es estar luchando por mercados que no reconocen aumentos en el producto, creen que nada aumentó, y nosotros destinamos 85% de nuestra producción al mercado externo".

De todos modos, dejó un mensaje optimista al subrayar que "lo vamos a lograr, solo comentamos con ustedes como grupo de amigo que la situación es durísima" a la vez que reiteró su agradecimiento a "todos los empleados y empleadas, a todos los que hacen el día a día de esta empresa, estoy realmente orgulloso de la fuerza que le ponen, ustedes nos ayudan siempre, vamos a lograr seguir haciendo válvulas de Ferrari aunque Ferrari no nos permita aumentar nada".

Por su parte, Juan Carlos Basso ofreció un breve discurso en el que aseguró que su padre vive. "Hoy es el cumpleaños de un ser que vivió y que aún vive. Vive en su concepto de familia, fue el hijo mayor de ocho hermanas mujeres y un varón. Marido comprometido y buen padre. Vive en un barrio que crece al ritmo de lo que no era cuando él llegó. Vive con este personal, que comenzó con los padres de varios de los aquí presentes. Vive en las entidades intermedias que supo conducir. Y vive en nosotros, que vivimos en nuestros hijos y en nuestros nietos" manifestó en un clima de nostalgia y afecto.

La conducción del acto en recuerdo de Juan Basso estuvo a cargo de Víctor Hugo Fux, quien también recordó vivencias compartidas con el industrial que puso en marcha la autopartista que produce válvulas para motores a combustión en 1963, junto a Dante Beninca e Italo Bottero. Hubo notas del presidente del Centro Comercial e Industrial, Diego Castro, y del intendente, Luis Castellano, en tanto que asistieron el secretario General de la UOM Rafaela, Roberto Oesquer, el secretario de Gobierno y Participación del Municipio, Jorge Muriel, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, el periodista y escritor, Edgardo Peretti, y el director Ejecutivo del CCIRR, Iván Acosta, entre otros.